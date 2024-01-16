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Çaycuma'da kaza sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çaycuma'da kaza sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Soner Gülşen, 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, diğer araç sürücüsü serbest bırakıldı.

Çaycuma\'da kaza sonucu yaralanan sürücü hayatını kaybetti
16.01.2024 - 11:43,
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde önündeki araca çarpan otomobilin sürücüsü Soner Gülşen (38), 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 2 gün önce Zonguldak- Bartın yolunun Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Soner Gülşen'in kullandığı 67 ZV 319 plakalı otomobil, köylüsü Erhan Gülşen yönetimindeki 67 ZV 194 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Soner Gülşen, ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Soner Gülşen, bu sabah hayatını kaybetti. Filyos Limanı'nda şoför olarak çalışan Gülşen'in cenazesi, yarın ilçede toprağa verilecek. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Erhan Gülşen'in ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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