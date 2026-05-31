Adana'nın Karaisalı ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği çayda kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Çorlu Mahallesi'nde serinlemek için Körkün Çayı'na giren ismi öğrenilemeyen kişi akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Arama kurtarma çalışması başlatan ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çayda Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?