Çayda Kaybolma Alarmı

Karaisalı ilçesi Dokuzoluk Kanyonu'ndaki Eğlence Çayı'na serinlemek için giren kişi, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, su altı arama-kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.
