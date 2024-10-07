Çayeli\'nde Eski Rehabilitasyon Merkezinde Yangın

RİZE'nin Çayeli ilçesinde eski rehabilitasyon merkezinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yaka Mahallesi'ndeki eski rehabilitasyon binasının çatısında, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürüldü. Binada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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