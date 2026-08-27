Çayeli'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Çayeli'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Çayeli\'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Rize'nin Çayeli ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki Arif Kerem Önder için arama çalışmaları sürüyor.

Rize'nin Çayeli ilçesinde iki gün önce denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Büyüktaşhane Mahallesi sahilinde ağabeyi Ahmet Ertuğrul Önder (16) ile denize girdikten bir süre sonra kaybolan Arif Kerem Önder'in (11) bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi ve AFAD personelinin de aralarında bulunduğu 113 kişilik ekip, suda ve kıyıda arama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Aramalarda, helikopter, 4 dron, 5 bot ve sonar cihazı da kullanılıyor.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Ahmet Ertuğrul Önder ise kaldırıldığı Çayeli Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çayeli'nde Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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