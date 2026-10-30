Çayır'dan Dervişoğlu ve Bahçeli'nin Anıtkabir'deki görüntüsüne ilişkin açıklama: "Ben insani olarak yorumladım" - Son Dakika
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Çayır'dan Dervişoğlu ve Bahçeli'nin Anıtkabir'deki görüntüsüne ilişkin açıklama: "Ben insani olarak yorumladım"

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Çayır\'dan Dervişoğlu ve Bahçeli\'nin Anıtkabir\'deki görüntüsüne ilişkin açıklama: "Ben insani olarak yorumladım"
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Çayır\'dan Dervişoğlu ve Bahçeli\'nin Anıtkabir\'deki görüntüsüne ilişkin açıklama: "Ben insani olarak yorumladım"
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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girerek merdivenlerden inmesine ilişkin, "Ben onu insani olarak yorumladım ama şu an büyük tepkiler yağıyor. Sebebi de şudur: Türkiye, birkaç iyi insan dışında siyasetin kirletildiği bir ortamı yaşamaktadır. Öyle insanları gördük ki yol değiştirir gibi parti değiştirdiler. O sebeple toplum bu tür konularda hassasiyet göstermektedir" dedi.

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girerek merdivenlerden inmesine ilişkin, "Ben onu insani olarak yorumladım ama şu an büyük tepkiler yağıyor. Sebebi de şudur: Türkiye, birkaç iyi insan dışında siyasetin kirletildiği bir ortamı yaşamaktadır. Öyle insanları gördük ki yol değiştirir gibi parti değiştirdiler. O sebeple toplum bu tür konularda hassasiyet göstermektedir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Çayır, "Cumhuriyetin kurulmasında ve öncesinde verilen İstiklal Harbi'nde hayatını kaybeden bütün geçmişimizi rahmetle anıyor, onlara şükranlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Cumhuriyet demokrasiyle vardır. Bugün birçok yerde cumhuriyet sözünü duyarsınız. İran da bir cumhuriyettir. Cumhuriyeti anlamlı kılan; demokrasi, insan hakları, bireyin özgürlüğü ve milletin istiklaliyle ölçülür. Onun için ileri bir demokrasi, cumhuriyetin temel şartıdır" dedi

Çayır, belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin değerlendirmesinde, "Belediyeleri kazanmak, bütün belediyelere sahip olmak milletin derdini çözmüyor efendiler. Belki bu size kısa süreli mutluluklar getirebilir. Ancak Türkiye'deki 900'ü aşkın belediyenin size ait olması, eğer meseleyi çözecek, Türkiye'yi ve Türk insanını mutluluğa götürecek ve ekonomik olarak zenginleştirecekse buyurun, hepsi sizin olsun" ifadelerini kullandı.

"HERKES PARTİSİNİ KORUMAYA ÇALIŞTIKÇA ÜLKENİN BİR ADIM İLERİ GİTME ŞANSI YOK"

"Fon krizi"ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çayır, şöyle devam etti:

"Sistem, yanlış yapanın tepesine inmiyor, kötülük yapana hesap sormuyor. Yapanın yanına kar kalıyor. Sonra dönüyor, güç sahipleri bunu açığa çıkaran, gündeme taşıyan gazeteciyi ve siyasetçiyi 'tu kaka' ilan ediyor. Türkiye dışarıda zor duruma düşüyor. Dışarıdan para gelecekti, yatırım gelecekti. 'Sizin bu sözlerinizden dolayı gelemiyor, yapmayın bunu' deniyor. Ancak 'çalmayın, çırpmayın' denmiyor.

Fon soygununda milletin cebini soyanlardan kimler içeride? Atanmışlar ve şirket sahipleri içeride, siyasetçiler yok. Listeler de açıklanmıyor. Halbuki listeler açıklanmış olsa, kim suçluysa cezasını çekmiş olsa, yaptıklarının karşılığını bulmuş olsa Türkiye rahatlayacak. Hiçbirimiz bu sözleri konuşmak zorunda kalmayacağız. Türkiye geleceğe daha emin bakacak. Bunlar yok. Herkes kendi evini, kendi mahallesini, kendi akrabasını, kendi partisini korumaya çalıştıkça ülkenin bir adım ileri gitme şansı yok."

"BİZ İNSANİ MAKSATLA O DAVRANIŞI GÖSTERDİĞİNE İNANMAK İSTERİZ"

Çayır, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girerek merdivenlerden inmesine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün bir resim gördünüz. Ben onu insani olarak yorumladım. Ama şu an büyük tepkiler yağıyor, insanlar konuşuyor. Birisi düşerken bir siyasi genel başkan öbürünün koluna girmiş ve yürümektedir. Daha önce birbirlerine söyledikleri sözler neticesinde bu resimde görünce insanlar hayretlere düşmüşlerdir. Sebebi de şudur: Türkiye, birkaç iyi insan dışında siyasetin kirletildiği bir ortamı yaşamaktadır. Öyle örnekler yaşadık ki, öyle insanlar gördük ki bir yıl önce sövdüğü adamın bir yıl sonra karşısında hizaya durduğunu gördük. Öyle insanları gördük ki yol değiştirir gibi parti değiştirdiler. O sebeple toplum bu tür konularda hassasiyet göstermektedir.

İnsanlar da 'Eyvah eyvah, demek ki hepsi aynıymış' diyor. Halkımıza kendimizi ifade etmeye çalışırken halk dönüp, 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2002 yılında şu an hemen hemen seninkine benzer veya benzeşik birtakım ifadeler kullanmıştı. Ama sonuç ne oldu? Aha geldiğimiz yer' diyor. Haklı mı? Haklı. Halkımız haklı. Niye haklı? Üçkağıtçı siyasetlerinden dolayı, siyasetin kirliliğinden dolayı, siyasetin insanı onurlu, şerefli yaşatması gerekirken rezil yaşatmasından dolayı haklı. Dün de Müsavat Beyin o tavrı toplumda tepki topladı. Değişir, değişmez. Yine de biz insani maksatla o davranışı gösterdiğine inanmak isteriz."

"ERDOĞAN'A BURADAN SORUYORUM: YERLE BİR Mİ ETTİN, BAŞ TACI MI ETTİN?"

"Artık AK Parti'nin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey yoktur" diyen Remzi Çayır, "25 yılda unuttukları veya ıskaladıkları ne oldu da yeni bir şey yapacaklar? Şu anda 25 yıl önce 'Hayat pahalılığı bu milletin kaderi değildir. Bana oy verin, enflasyonu çözeceğim, yerle bir edeceğim.' diyen Recep Tayyip Erdoğan'a buradan soruyorum: Yerle bir mi ettin, baş tacı mı ettin?" dedi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıMilli Yol PartisiDevlet BahçeliRemzi ÇayırİYİ PartiAnıtkabirTürkiyeGüncelSon Dakika

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