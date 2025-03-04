Çayır'dan Özdağ'a Destek Ziyareti

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(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı cezaevinde ziyaret etti. Çayır, Özdağ'ın tutukluluğunun sona ermesi ve iddianamesinin bir an önce hazırlanması gerektiğini söyledi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çayır, iddianamenin bir an önce hazırlanması ve Özdağ'ın tutukluluğunun sona ermesi gerektiğini belirtti.

Ziyaretin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, iki liderin Türkiye'nin demokratik değerleri ve özgürlükleri üzerine bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Çayır, Özdağ'ın moralinin yüksek olduğunu ifade etti.