Çayırhan İşçileri Özelleştirmeye Karşı Ankara'ya Yürüdü

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Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direniş başlatan işçiler Ankara'ya yürüyüşe geçti. İşçiler, "Sesimizi duyan yok mu" diye seslendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı direniş başlatan madenciler, eylemin dokuzuncu gününde Ankara'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçinin eylemi devam ediyor. Yer altındaki işçilere maden ocağı önünde nöbet tutarak destek veren diğer işçiler, Ankara'da bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüş başlattı.

Yürüyüşe Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Nallıhan Belediye Başkanı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Harb İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan da işçilere yürüyüşünde destek veriyor.