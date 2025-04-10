Çayırhan Madeninde Patlama: 14 İşçi Yaralı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Çayırhan Maden Ocağı'ndaki madende meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçiyi, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Yaman, "Tek tesellimiz madencilerimizin çoğunun hafif sıyrıklarla atlatması. Onlara Beypazarı Devlet Hastanesinde işlemleri gerçekleştirildi. Şu anda 2 daha ciddi yaralanan maden işçimiz burada Etlik Şehir Hastanesinde. Bir hastamızın ortopedik problemleri var, diğer hastamızın ise beyin cerrahi ile ilgili bir kafa travması var. İkisini de takip ediyoruz" dedi.

Ankara Milletvekili Dr. Aylin Yaman, Nallıhan'daki Kömür İşletmeleri Anonim Şirketi (KİAŞ) Çayırhan işletmesi Hırkatepe maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 işçiyi ziyaret etti.

Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçiler ve yakınlarını ziyaret eden Yaman, şunları kaydetti:

"Şu anda Etlik Şehir Hastanesi'ndeyim. Maalesef bu sabaha karşı Çayırhan'da, Beypazarı ve Nallıhan'ın ortasında bulunan Çayırhan mevkiindeki maden ocağında bir göçük meydana geldi. Maalesef 14 işçimiz yaralandı. Tek tesellimiz madencilerimizin çoğunun hafif sıyrıklarla atlatması. Onlara Beypazarı Devlet Hastanesinde işlemleri gerçekleştirildi. Şu anda 2 daha ciddi yaralanan maden işçimiz burada Etlik Şehir Hastanesinde. Bir hastamızın ortopedik problemleri var, diğer hastamızın ise beyin cerrahi ile ilgili bir kafa travması var. İkisini de takip ediyoruz. Takibimiz devam edecek, yaralan ve madende çalışan herkese çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Beypazarı ilçesine bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde Kömür İşletmeleri A.Ş.'ye ait madende meydana gelen patlamada, ocakta çalışan 29 işçiden 14'ü yaralanmıştı.