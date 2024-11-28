Çayırhan Termik Santrali İçin Özelleştirmeye Karşı Eylem: Maden İşçileri Ankara'ya Yürüdü - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali İçin Özelleştirmeye Karşı Eylem: Maden İşçileri Ankara'ya Yürüdü

Çayırhan Termik Santrali İçin Özelleştirmeye Karşı Eylem: Maden İşçileri Ankara\'ya Yürüdü

Nallıhan'daki Çayırhan Termik Santrali'nin özelleştirilmesine karşı çıkan maden işçileri, 9. gününde Ankara'ya yürüyüşe geçti. Eyleme 500 maden işçisi katılırken, güvenlik önlemleri altında yürüyüş devam ediyor.

28.11.2024 12:03  Güncelleme: 12:05
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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme duyurusuna karşı eylem yapan maden işçileri, 9'uncu günde Ankara'ya yürüyüşe geçti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre; Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları, 4046 sayılı 'Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024'e kadar teklif verilebilecek. Santralde çalışan işçiler, ilk andan itibaren özelleştirme duyurusuna karşı çıktı. Bu kapsamda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) çağrısıyla 31 Ekim'de Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmeleri'nin satışına karşı KİAŞ Kömür İşletmeleri önünde miting düzenlendi. 20 Kasım Çarşamba günü de yaklaşık 500 maden işçisi, saat 08.00 vardiyasında madene inip, kendilerini içeriden kilitleyerek eylem başlattı. Maden ocağının dışında görevli 400 işçi ise baca ağzı olarak adlandırılan bölgede oturma eylemine başladı.

Kendilerini maden ocağına kilitleyen 500 işçinin eylemi 20 Kasım'dan bu yana sürerken, yaklaşık 400 işçi eylemin 9'uncu gününde bugün Çayırhan'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı. İşçilerin yürüyüşü jandarmanın güvenlik önlemleri altında sürüyor.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) ile MADEN-İŞ Sendikası'ndan yapılan ortak açıklamada, "Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve bakanlık yetkilileri ile 2 gün önce yaptığımız görüşmede bu özelleştirmeye neden karşı olduğumuzu, üyelerimizin ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktarmıştık. Dün bakanlık yetkilileri bizleri arayarak, taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultusunda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef, varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle, işçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı, yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidiyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali İçin Özelleştirmeye Karşı Eylem: Maden İşçileri Ankara'ya Yürüdü - Son Dakika

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