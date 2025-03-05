Çayırhan Termik Santrali İhalesi 7 Mart'ta

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(ANKARA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilme ihalesinin 7 Mart Cuma günü saat 14.30'da yapılacağını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Çayırhan Linyit İşletmesi ile bu işletmenin kullanımındaki taşınmazlara ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali (Santral) ile Santral'in kullanımında bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların, EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi (İşletme)'nin kullanımında bulunan taşınırlar ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların 'satış', EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 no.lu ruhsatların ve ruhsatların kapsadığı maden sahalarının 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ile bir bütün halinde, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri idaremizde belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır."

Açıklamada özelleştirilme ihalesinin 7 Mart saat 14.30'da yapılacağı ilan edildi. İhaleye ilişkin teklif veren firmalar şöyle:

"Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi."