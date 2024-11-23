Çayırhan Termik Santrali'ne Özelleştirme Tepkisi Sürüyor - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali'ne Özelleştirme Tepkisi Sürüyor

Çayırhan Termik Santrali\'ne Özelleştirme Tepkisi Sürüyor

Nallıhan'daki Çayırhan Termik Santrali'nde, özelleştirme duyurusuna karşı başlayan işçi eylemleri 4. gününde devam ediyor. Maden işçileri kendilerini maden ocağına kilitleyerek protesto gösterisi düzenliyor. CHP milletvekilleri işçilere destek ziyaretinde bulundu.

23.11.2024 14:41  Güncelleme: 14:42
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ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, Çayırhan Termik Santrali'nde özelleştirme duyurusuna karşı işçilerin kendilerini maden ocağına kilitleyerek başlattığı eylem 4'üncü gününde devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve milletvekilleri, bugün madencileri ziyaret etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı duyurusuna göre; Çayırhan Termik Santrali ve bağlı maden sahaları 4046 sayılı 'Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun' hükümleri kapsamında özelleştirilecek. Pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye 4 Aralık 2024'e kadar teklif verilebilecek.

Santralde çalışan işçiler, ilk andan itibaren özelleştirme duyurusuna karşı çıktı. Bu kapsamda, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) çağrısıyla 31 Ekim'de Çayırhan Termik Santrali ve Linyit İşletmeleri'nin satışına karşı KİAŞ Kömür İşletmeleri önünde miting düzenlendi. Çarşamba günü de yaklaşık 500 maden işçisi, saat 08.00 vardiyasında madene inip, kendilerini içeriden kilitleyerek eylem başlattı. Maden ocağının dışında görevli 400 işçi de baca ağzı olarak adlandırılan bölgede oturma eylemine başladı. Yaklaşık 900 işçi, özelleştirme duyurusunun iptali için eylemlerine devam ediyor. Eylemin 4'üncü gününde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt maden sahasını ayrı ayrı ziyaret etti. MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul ve maden işçileri ile görüşen Nazlıaka, Arslan ve Enginyurt, desteklerini açıkladı.

Kaynak: DHA

Nallıhan, Çayırhan, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali'ne Özelleştirme Tepkisi Sürüyor - Son Dakika

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