Çayırova\'da 4 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çayırova Mahallesi, 5215 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden apartman sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.