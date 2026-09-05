Çayırova'da bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı - Son Dakika
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Çayırova'da bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı

Çayırova\'da bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'nde bulunan ve bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm uçağı sardı; ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu. İçerideki misafirler ve personel güvenli şekilde tahliye edilirken, can kaybı yaşanmadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde uçuş ömrünü tamamladıktan sonra bilim merkezine dönüştürülen uçakta çıkan yangın hasara neden oldu.

Şekerpınar Mahallesi'ndeki Çayırova Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi'ndeki uçağın kuyruk bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler uçağın diğer bölümlerine yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında uçakta geniş çaplı hasar oluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, olay yerinde gazetecilere, görev yapan personelin elektrik kontağından yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiyenin olay yerine geldiğini, çok kısa sürede müdahale edilmesine rağmen alevlerin uçağın tamamını sardığını söyledi.

İçerideki misafirlerin ve görevli personelin ilk anda güvenli şekilde tahliye edildiğini bildiren Soba, "Ne çalışanımızın ne de bir misafirimizin en ufak sorunu oldu." dedi.

Soba, yangının tamamen kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını sözlerine ekledi.

Kocaeli'de uçuş ömrünü tamamlayan "Airbus A340" tipi yolcu uçağı, yaklaşık bir yıl önce bilim merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Havacılık, Çayırova, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırova'da bilim merkezine dönüştürülen uçakta yangın çıktı - Son Dakika

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