Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde S.Ç. idaresindeki 41 P 3146 plakalı minibüs ile S.Ş'nin kullandığı 34 GBC 405 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile servis aracında bulunan 9 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çayırova'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?