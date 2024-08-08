Çayırova'da Ziynet Eşyası Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika
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Çayırova'da Ziynet Eşyası Hırsızlığına Operasyon

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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir evden çalınan ziynet eşyalarıyla ilgili düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

08.08.2024 22:04
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KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir evden ziynet eşyaları çalan hırsızlar, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanırken, şüphelilerin toplamda 182 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, 21 Şubat 2024 tarihinde Çayırova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede bulunan bir evden 8 çeyrek altın, 1 yarım altın, 1 beştaş yüzük ve 1 kolye çalındı. İhbar üzerine eve gelen ekipler hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Y.Ş. ve M.U., olduğu belirlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şühneli gözaltına alındı.

Benzer suçlardan 9 adet suç kaydı bulunan Y.Ş. ile 173 adet suç kaydı bulunan M.U. emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çayırova\'da Ziynet Eşyası Hırsızlığına Operasyon
Kaynak: DHA

Operasyon, Çayırova, Kocaeli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çayırova'da Ziynet Eşyası Hırsızlığına Operasyon - Son Dakika

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