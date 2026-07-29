Çaykara\'da Yeni Kız Kur\'an Kursu Temeli Atıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde inşa edilecek Çaykara Merkez Kız Kur'an Kursu için temel atma töreni düzenlendi.

Çaykara Müftülüğünce düzenlenen programda, dua edilmesi ve kurban kesiminin ardından Kur'an kursunun temeli atıldı.

Yaklaşık 2 bin 804 metrekarelik alanda inşa edilecek kurs binası, zemin katla birlikte 7 kattan oluşacak.

Binada 96 yatak kapasiteli konaklama alanı ile 11 derslik bulunacak. Ayrıca 3 çok amaçlı salonun yanı sıra teras ve sosyal etkinlik alanları da yer alacak.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Kur'an kursunun ilçeye hayırlı olmasını temenni ederek, yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Ömer Akif Yazıcıoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür etti.

Törene, Çaykara Kaymakamı Ahmet Rıfat Arık ile hayırsever iş insanı Ömer Akif Yazıcıoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.