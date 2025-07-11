Caz Sanatçısı Rüçhan Çamay, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Caz Sanatçısı Rüçhan Çamay, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Caz Sanatçısı Rüçhan Çamay, Son Yolculuğuna Uğurlandı
11.07.2025 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından Rüçhan Çamay, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

"Para Para Para!", "Ne Haber" ve "Gönlüm Çok Zengin" adlı eserlere imza atan Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından oyuncu Rüçhan Çamay, son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazına Çamay'ın dostları, sevenleri ve akrabaları katıldı.

Çamay'ın kızı oyuncu Melike Demirağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rüçhan Çamay'ın Türkiye'nin ilk caz şarkıcılarından biri olduğuna işaret ederek, "16-17 yaşlarında sahneye çıkmış bir sanatçıyı uğurluyoruz. Sanat hayatı çok boyutlu devam etti. Benim için hem anne hem öğretmen hem arkadaştı." dedi.

Demirağ, annesini maneviyatının çok yüksek bir insan olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hayatın bir son olacağına hiçbir zaman inanmazdı. Hayattan sonra da bir yaşamın olduğuna inanırdı. İnsanlığa hizmet için çok çalıştı. Kendini iyi bir insan olmak için eğitti. İyi bir müzisyen ve yorumcu olmanın ötesinde iyi bir insan olmayı çok önemserdi. Bütün insanlara doğru bildiklerini aktarmaya çalıştı. Dilek Yaraş onun hayat hikayesini 'Kayıp Diva' adıyla kitaplaştırmıştı. O kitapla da bütün insanlara seslendi. Bütün insanların güzelliğini ve iyiliğini isteyen bir sanatçıyı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ruhuna güzellikler diliyorum. O gitti bize de hasreti kalacak."

Kılınan namazın ardından usta sanatçının naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Rüçhan Çamay kimdir?

Rüçhan Çamay, 30 Mayıs 1931'de İstanbul'da Mebrure Hanım (Hasekin) ve Asım Çamay çiftinin kızı olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası, o henüz 1 yaşındayken ayrıldı.

Usta sanatçı, 12 yaşında konservatuvar öğrencisiyken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nde Nedim Otyam'ın yönetimindeki koroda yer aldı. Caz müziğe ilgisi öğrencilik yıllarında başladı ve Ankara Radyosu'nda caz söyledi.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ve şan bölümlerinde eğitim alan sanatçı, ilk kez 1947'de İstanbul'da sahneye çıktı.

Çamay, ABD'li sanat ajanı William Morris'ten aldığı davet üzerine 1953'te ABD'ye giderek CBS televizyonunda bir programa katıldı. Konuk olduğu "Art Link Letter Show"da Türk halk müziği seslendiren sanatçı, bu programla "televizyonda şarkı söyleyen ilk Türk şarkıcı" oldu.

Film yapımcısı ve yönetmeni Turgut Demirağ ile 1953'te evlenen sanatçının, 1954'te Muhteşem, 1956'da film yıldızı ve şarkıcı olan kızı Melike dünyaya geldi.

"Rüzgarlı Bir Akşam Üstü", "Gölgen Yeter Bana", "İncinen Hatıralar", "O Adam", "Babam Gibi", "Yaşanmaz Aynı Evde", "Tanrım İnsaf Et", "Lililoy", "Çocukluğum", "Ne Haber", "Yavaş Yavaş", "Televizyon", "Daha Dur", "Gönlüm Çok Zengin", "Sorma Gitsin", "Yeter" ve "Sevgiden On Almalıyız" gibi parçaları seslendiren sanatçı ayrıca, "Aşk ve Kin", "Zorla Evlendik", "İstanbul Geceleri" ve "Yuvamı Yıkamazsın" gibi yapımlarda da rol aldı.

Kaynak: AA

Melike Demirağ, Kültür Sanat, Zincirlikuyu, Edebiyat, istanbul, Türkiye, Ünlüler, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Caz Sanatçısı Rüçhan Çamay, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla’da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu Muğla'da çıkan yangın nedeniyle 2 kişi hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak AK Parti Sözcüsü Çelik’ten dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi ne açıklayacak? AK Parti Sözcüsü Çelik'ten dikkat çeken yanıt
Özgür Özel’den Osman Gökçek’e çok sert sözler Özgür Özel'den Osman Gökçek'e çok sert sözler
Polise yumruk atmaya kalktı Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı Polise yumruk atmaya kalktı! Kartalkaya davasında mahkeme salonu karıştı
Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı Kavganın ortasında kalan genç kız, sopa darbesiyle bayıldı
Zincir marketlerde “elektronik etiket“ dönemi Zincir marketlerde "elektronik etiket" dönemi
Rusya’da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı Rusya'da ölü bulunan eski bakanın son mesajı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye yeni rektör atadı
Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı Eski eşiyle sosyal medyada yayın yapan kişiye bıçakla saldırdı
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak

18:52
Bakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama Terör örgütüne bir uyarısı var
Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
17:02
PKK’nın silah bırakmasının ardından Erdoğan’dan ilk açıklama
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama
10:41
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut’un ölüm nedeni belli oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un ölüm nedeni belli oldu
10:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti
09:59
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:52
Kartalkaya davasında 5. gün Mahkeme başkanından sert uyarı
Kartalkaya davasında 5. gün! Mahkeme başkanından sert uyarı
09:35
Hadise Harbiye’yi salladı Yatakta dans, sahnede duş...
Hadise Harbiye'yi salladı! Yatakta dans, sahnede duş...
09:23
Osimhen bizzat transfere dahil oldu Resti çekti
Osimhen bizzat transfere dahil oldu! Resti çekti
09:20
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
Başıboş inek, evinin önünde bekleyen yaşlı kadına saldırdı
08:33
Arda Turan’dan Beşiktaş’a gözdağı Gol olup yağdı
Arda Turan'dan Beşiktaş'a gözdağı! Gol olup yağdı
07:51
PKK’nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak’a gitti
PKK'nın silah bırakma programını takip edecek grup Kuzey Irak'a gitti
07:22
Trump, Kanada’ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
Trump, Kanada'ya yüzde 35 yeni gümrük vergisi uygulayacak
07:20
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Amca tartışma yaşadığı 2 yeğenini silahla vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2025 19:18:28. #7.11#
SON DAKİKA: Caz Sanatçısı Rüçhan Çamay, Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.