Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Çbk Mersin ve Athinaikos Maçını Tribünden Takip Etti
10.04.2026 09:29  Güncelleme: 10:36
ÇİMSA ÇBK Mersin, EuroCup'ta şampiyonluğa ulaşarak Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Finalde Athinaikos'u yenen Mersin temsilcisi, bu başarıyla Anadolu takımları arasında EuroCup zaferi yaşayan ilk takım oldu.

(MERSİN) - ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'da tarihi bir başarıya imza atarak EuroCup'ta şampiyonluğa ulaştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştiren Mersin temsilcisi, finalde Athinaikos ile karşı karşıya geldi. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de tribündeki yerini alarak, ÇBK Mersin'e destek oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valisi Atilla Toros, milletvekilleri, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa Chaparro, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile temsilcileri de tribündeki yerini alarak, ÇBK Mersin'e destek verdi.

EuroCup heyecanında ÇBK Mersin bir ilke imza attı

Maçın 1. çeyreğinde ÇBK Mersin 18 sayı alırken, Athinaikos 20 sayı alarak önde tamamladı. 2. çeyrekte de hücumu elden bırakmamasına rağmen ÇBK Mersin 38-43 skorla geride bitirdi. 3. çeyrekte eşitliği yakalayan ÇBK Mersin, maçı 75-77 skorla tamaladı. Finalin ilk maçında deplasmanda rakibini mağlup eden ÇBK Mersin, toplam skor avantajıyla kupayı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla ÇBK Mersin, EuroCup'ta şampiyonluk yaşayan ilk Anadolu takımı oldu.

Maçın ardından Seçer ve protokol üyeleri, sahada büyük mücadele ortaya koyan sporculara madalyalarını takdim etti. Şampiyonluk coşkusu, salonu dolduran taraftarlarla birlikte uzun süre devam etti.

Kaynak: ANKA

