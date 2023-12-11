 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CDU Taslak Programında Müslümanlara ve İsrail'e Destek İfadeleri Yer Aldı - Son Dakika
Üye Girişi

CDU Taslak Programında Müslümanlara ve İsrail'e Destek İfadeleri Yer Aldı

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin hazırladığı taslak programda sadece ülkenin değerlerini paylaşan Müslümanların Almanya'ya ait bulunduğu ve İsrail'in var olma hakkının tartışılamayacağı ifadeleri yer aldı. Programda ayrıca Almanca konuşan imamların yetiştirilmesi ve göç için üçüncü ülkelerle anlaşma yapılması önerildi.

CDU Taslak Programında Müslümanlara ve İsrail\'e Destek İfadeleri Yer Aldı
11.12.2023 - 17:35,
Abone Ol

Almanya'da muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin hazırladığı taslak programda sadece ülkenin değerlerini paylaşan Müslümanların Almanya'ya ait bulunduğu ve İsrail'in var olma hakkının tartışılamayacağı ifadeleri yer aldı.

CDU Partisi, "Yeni Temel İlkeler" adlı taslak programı kamuoyuna tanıttı.

CDU Genel Sekreteri Cars Lindemann, düzenlediği basın toplantısında, partinin bu programla iktidara hazır olduğunu belirtti.

Lindemann, "Almanya'daki insanlar huzursuz ve yönlendirilmeye ve desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Bunu bu temel programla sağlayacağız." dedi.

Temel ilkeler programının seçim programı olmadığını kaydeden Lindemann, programın gelecek 10 yıl için geçerli olacağını söyledi.

"Değerlerimizi paylaşan Müslümanlar, Almanya'ya aittir"

"Bizim değerlerimizi paylaşan Müslümanlar, Almanya'ya aittir." ifadesine yer verilen programda Almanya'daki Müslümanların örgütlenmesinin desteklendiği belirtilerek, "Amacımız, Almanya'da yaşayan Müslümanların anayasa çerçevesinde canlı bir toplum hayatı oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Almanca konuşan imamların yetiştirilmesi gerektiği vurgulanan programda, "Cami cemaatlerinin yabancılar tarafından finanse edilmesine ve imamların yurt dışından görevlendirilmesine alternatifler bulunmalıdır." görüşü paylaşıldı.

CDU üyesi eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, 3 Ekim 2010'da ilk kez "İslam, Almanya'ya aittir." ifadesini kullanmış ve eski Başbakan Angela Merkel de partisinin de bu düşüncede olduğunu belirterek aynı ifadeleri çeşitli toplantılarda bir çok kez tekrarlamıştı.

"İsrail'in var olma hakkı tartışılamaz"

Programda İsrail'e özel önem atfedildi.

İsrail'in güvenliğinin Almanya'nın devlet meselesi olduğu vurgulanan programda, "İsrail'in var olma hakkı ve İsrail vatandaşlarının güvenliği bizim için tartışılamaz. İsrail'in terörden, korkudan ve şiddetten uzak yaşama hakkı vardır." görüşü paylaşıldı.

Taslak programı hazırlayan Komisyonun Başkan Yardımcısı Serap Güler, programda insan hakları, eşitlik ve özgürlük dışında Anayasa'da yer almayan şeylerin de bulunduğunu belirterek, "Bugünlerde öne çıkarmamız gereken önemli bir şey var: Bu, İsrail'in var olma hakkıdır. Bu, bizim devlet meselemizdir. Bizim için CDU olarak bu Alman öncü kültürümüzün önemli bir parçası. Bu, bizi diğer birçok komşu ülkeden açıkça ayıran şeydir." ifadelerini kullandı.

"Göç için üçüncü ülkelerle anlaşma yapılmalı"

Programda Avrupa'ya sığınma başvurusunda bulunanların güvenli üçüncü ülkelere nakledilmesi ve orada işlem görmeleri gerektiği kaydedilerek, "Güvenli üçüncü ülkelerle kapsamlı bir sözleşme anlaşması imzalanmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Programa yönelik eleştiriler

Eski CDU Genel Sekreteri Ruprecht Polenz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, taslak programı eleştirdi.

Polenz, "Alman pasaportu olan herkes, Almanya'ya aittir. Nokta. Anayasa'nın 4. maddesi din özgürlüğünü güvence altına almaktadır." görüşünü paylaştı.

Almanya'da inanılan ve ifa edilen dinlerin Almanya'ya ait olduğunu vurgulayan Polenz, "Hepsi Almanya'ya aittir. Laik devlet, farklı din ve değerlerle bir arada yaşamayı garanti eder." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni taslak programın 12 ve 13 Ocak'taki Heidelberg'de yapılacak parti yönetimi toplantısında resmi olarak onaylanması bekleniyor.

Taslak, daha sonra mayıs ayında yapılacak parti konferansında yaklaşık 1000 delege tarafından oylanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Almanya, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CDU Taslak Programında Müslümanlara ve İsrail'e Destek İfadeleri Yer Aldı - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: CDU Taslak Programında Müslümanlara ve İsrail'e Destek İfadeleri Yer Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement