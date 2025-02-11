ÇED Kararına Temyiz Reddedildi - Son Dakika
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ÇED Kararına Temyiz Reddedildi

Kazdağları Ekoloji Platformu, Danıştay'ın Cengiz Holding'in madeni projesine ilişkin temyizi reddetti.

11.02.2025 17:00
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(ANKARA) - Kazdağları Ekoloji Platformu, Cengiz Holding'e ait Halilağa Bakır Madeni Projesi'nin "ÇED olumlu" kararına karşı açılan davanın temyiz aşamasında Danıştay tarafından oy çokluğuyla reddedildiğini duyurarak "Su kaynaklarını, tarlaları, meraları gasp edenler, ormanları, yaban hayatı yok edenler, ekokırıma yol açanlar mutlaka bir gün, herkese adil davranan gerçek bir hukuk sistemi karşısında hesap verecek. Yöre halkı ve yaşam savunucuları olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Süreci Anayasa Mahkemesi'ne de taşıyacağız" açıklamasını yaptı.

Kazdağları Ekoloji Platformu, Cengiz Holding'in Halilağa Bakır Madeni Projesi'nin "ÇED olumlu" kararına ilişkin iptal davası açmış, Çanakkale 1. İdare Mahkemesi, ikiye bir oy çokluğu ile davanın reddine karar vermişti. Bunun üzerine dava temyiz edilerek Danıştay'a taşınmıştı. Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın temyiz başvurusunu üçte iki oy çokluğu ile reddettiğini açıkladı.

"Süreci Anayasa Mahkemesi'ne de taşıyacağız"

Konuya ilişkin Kazdağları Ekoloji Platformu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cengiz Holding ve Nurol Holding'in Kazdağları'nın orman ekosistemlerini, yaşam alanlarını, köylülerin geçimlik kaynakları tarlalarını yok edecek, yörenin su kaynaklarına el koyacak, Çan, Bayramiç, Karamenderes su havzalarını olumsuz etkileyecek, tarım ve hayvancılığı bitirecek, yerleşim yerlerinin hemen bitişiğinde olan bu projelerine izin verilmesi, Kazdağları'nın yeni idam fermanı oldu. Siyasi iktidarın vahşi, sömürgeci enerji ve madencilik politikaları, taraflı hukuk sistemi ile korununca, sermaye dikensiz gül bahçesinde karına kar katmaya, özgürce at oynatmaya devam ediyor. Ülkemizin her yanı enerji ve madencilik projeleri ile doldu. Bu ekoyıkım projelerine karşı ses çıkarmayanlar da tarih önünde bu yıkımlardan sorumlu olacaklar. Halkın, köylünün, yaşam savunucuların sesini, isyanını görmezden gelenler, su kaynaklarını, tarlaları, meraları gasp edenler, ormanları, yaban hayatı yok edenler, ekokırıma yol açanlar mutlaka bir gün, herkese adil davranan gerçek bir hukuk sistemi karşısında hesap verecek. Yöre halkı ve yaşam savunucuları olarak mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Süreci Anayasa Mahkemesi'ne de taşıyacağız."

Kaynak: ANKA

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