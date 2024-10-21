Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın Açılışı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın Açılışı Antalya'da Gerçekleşti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çekya Prag 6 Belediyesi ile dostluk simgesi olarak Fener Mahallesi'nde Çek-Türk İş Birliği Parkı'nı açtı. Açılışta, kültürel varlıkların korunması ve yüksek teknoloji alanında yeni projeler geliştirilmesi planlandığı ifade edildi.

21.10.2024 11:50  Güncelleme: 13:51
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(ANTALYA)- Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çekya Prag 6 Belediyesi ile dostluklarını simgelemek amacıyla, Fener Mahallesi'nde Çek- Türk İş Birliği Parkı'nı açtı. Başkan Uysal açılışta, uzun zamandır kültürel varlıkların korunması üzerine çalıştıkları ve Prag 6 Belediyesi'yle yeni projeler geliştirmek istediklerini belirterek, "İş birliğimizi yüksek teknoloji, yazılım, elektronik ve girişimci iklimi alanında da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanda neler yapabiliriz, size bazı tekliflerimiz olacak" dedi.

Çekya- Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin başlaması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olması dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi'nin kardeş kenti Çekya, başkenti Prag 6'da 'Çek-Türk İş Birliği Parkı'nı açtı. Parka Prag ve Muratpaşa Belediyesi'nin dostluk sembolü olarak Anadolu'dan getirdiği meşe palamudu dikildi.

Çek-Türk İş birliği Parkı Kaleiçi Old Town Festivali'nde Prag 6'dan gelen heyetle birlikte açıldı. 1939-1940 sokak kesişiminde bulunan parkta çocuk oyun alanı, fitness alanı ve dinlenme alanları bulunurken yanında da 700 metrekare alana sahip çay bahçesi yer alıyor. Bin 600 metrekare alanda kurulu parkın açılışında Başkan Uysal'ın yanı sıra Prag 6 Belediye Başkanı Vaclav Kozeyn, Prag 6 Mali Hizmetler Müdürü Zdenek Hlinsky, Prag 6 Strateji Müdürü Jiri Lala ve Çek Cumhuriyeti Pribor Belediye Başkanı Jan Malik yer aldı.

"İş birliğimizi yüksek teknoloji, yazılım, elektronik ve girişimci iklimi alanında da geliştirmek istiyoruz"

Açılış konuşmasında karşılıklı ziyaretler sonucu Çekya ve Prag 6 Belediyesi'yle güçlü dostluk bağları kurduklarını söyleyen Başkan Uysal  şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde Prag'ta Çek-Türk İş birliği Parkı açıldı. Bunun için bütün Çekya halkına ve Prag 6 Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Kaleiçi Old Town Festivali'ne iş birliğimizi aktarmış olmaktan memnunuz. Kültürel varlıkların korunması fikri üzerine birlikte festivalimiz çerçevesinde çalışıyorduk. Prak 6'yı da bu yıl festivalimizde görmek ayrı bir keyif oldu. Bence Türkiye ve Çekya özellikle Muratpaşa, Prag 6 ve Pribor Belediyesi dostluğumuzu çok ilerleteceğimizi düşünüyorum. Kültürel varlıklar çok kıymetli, Prag 6 için de çok kıymetli bir çalışma alanı. Ama bunun dışında biz iş birliğimizi yüksek teknoloji, yazılım, elektronik ve girişimci iklimi alanında da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bu alanda neler yapabiliriz, size bazı tekliflerimiz olacak. Onu da ayrıca değerlendiririz."

Başkan Uysal ayrıca parka ilerleyen günlerde Yazar Franz Kafka'nın rölyefinin ekleneceğini de duyurdu.

Prag 6 Belediye Başkanı Kozeyn ise Muratpaşa'yla işbirliği kurmalarının 10'uncu yıldönümünde Antalya'da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çek-Türk İş Birliği Parkı'nın Açılışı Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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