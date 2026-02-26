Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Eşinden Gazze'ye Destek

(İSTANBUL) Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile eşi Hatice Çerkez, Gazze'deki savaş mağdurları için iftar sofrası kurulması amacıyla maaşlarını Türk Kızılayı'na bağışladı. Bağışla Gazze'nin Deir El Balah bölgesinde 3 gün boyunca iftar organizasyonu düzenlendi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve eşi Hatice Çerkez, Gazze'ye destek amacıyla bağışta bulundu. Başkan Çerkez, bir aylık belediye başkanlığı maaşını; Hatice Çerkez ise bir emekli maaşını, Gazze'deki savaş mağdurları için iftar sofrası kurulması amacıyla Türk Kızılayı'na bağışladı. Söz konusu bağışın Gazze'nin Deir El Balah bölgesinde 3 gün boyunca iftar sofralarının kurulmasına katkı sağladığı belirtildi.

Bağış Türk Kızılayı aracılığıyla ulaştırıldı

Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yardım kapsamında, Gazze'de zor şartlar altında yaşamını sürdüren insanlar için 3 gün boyunca iftar organizasyonu düzenlendi. Kurulan iftar sofralarında çok sayıda savaş mağduru, oruçlarını birlikte açma imkanı buldu.

Bağış sürecinin Türk Kızılayı üzerinden gerçekleştiği, organizasyona Türk Kızılayı Çekmeköy Şube Başkanı Abdüsselam Zurel'in aracılık ettiği bildirildi. Yapılan destekle Deir El Balah bölgesindeki ailelere Ramazan ayında sıcak yemek ulaştırıldığı kaydedildi.

Çerkez: "Maaşlarımızı bağışlama kararı aldık"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'de masum sivillerin, özellikle çocukların ve ailelerin çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ramazan ayının rahmet, merhamet ve paylaşma ikliminde, oradaki kardeşlerimizin sofralarına bir nebze de olsa katkı sunabilmek amacıyla eşimle birlikte maaşlarımızı bağışlama kararı aldık. Dayanışmanın sınırları aşan bir değer olduğuna inanıyor, zor günlerden geçen Gazze halkının yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."