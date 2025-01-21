Çekmeköy'de 30 Yıllık Tapu Sorunu Nihayet Çözüldü - Son Dakika
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Çekmeköy'de 30 Yıllık Tapu Sorunu Nihayet Çözüldü

Çekmeköy'ün Mehmet Akif Mahallesi'nde yıllardır süren tapu sorunu, Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in yaptığı çalışmalar sonucunda çözülerek hak sahiplerine tapuları teslim edildi. 48 hane, 30 yıl aradan sonra tapularına kavuşarak büyük bir sevinç yaşadı.

21.01.2025 11:07  Güncelleme: 11:55
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(İSTANBUL) - Çekmeköy'ün Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların yıllardır devam eden tapu sorunu çözüme kavuştu. Vatandaşlara tapularını Belediye Başkanı Orhan Çerkez takdim etti.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde belde döneminden bugüne süre gelen 48 hanenin tapu problemi 30 yıl sonra çözüme kavuştu. Başkan Çerkez, yıllar sonra çözüme kavuşturulan tapu probleminin düğümlerinin son bulması sonra hak sahiplerine tapularını teslim etti. Vatandaşlar, Çerkez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

"30 yıllık bekleme süreci bitti"

Başkan Çerkez, "Mehmet Akif Mahallemizde en büyük sorun tapu sorunuydu orayı ziyaret ettiğimizde de bu sorunu çözeceğimizin sözünü vermiştik. 9 ay gibi kısa bir zamanda da çalışmasını yaptık. Bu zaman içerisinde de tapu sorununu çözdük. Bugünde tapuları teslim ettiğimiz güzel bir gündeyiz. 30 yıllık bekleme süreci bitti. Bundan sonra mutlu ve güzel günler başladı. Umarım çocuklarınızla ve torunlarınızla sıcacık yuvalarınızda oturursunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Her şey güler yüzlü Çekmeköy için" dedi.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Sertif Yılmaz, "Mahallemizde Sultan Sokak ve Alınteri Sokak'ta 48 hanemizin tapusu için yıllardır çalışmalar devam ediyordu, sorunluydu. Bugün itibariyle de sorunlar bitti, komşularımız buradan sevinçli bir şekilde çıkacaklar. Burada başta başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tapusuna kavuşan mahalle sakini Muharip Gazi Mehmet Yiğit ise "Yıllardır çözülemeyen tapu sorunumuzu Elhamdülillah Orhan Başkanımız çözdü tapularımıza da kavuşmuş olduk. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orhan Çerkez, Belediye, Çekmeköy, Politika, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de 30 Yıllık Tapu Sorunu Nihayet Çözüldü - Son Dakika

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