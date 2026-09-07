Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika
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Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı

Çekmeköy\'de Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı
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Sağlık Bakanlığı ve Çekmeköy Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Merkezde psikolojik danışmanlıktan fizyoterapiye, kanser taramalarından gebe okuluna kadar birçok sağlık hizmetinin yanı sıra hasta nakil, engelli taşıma ve yaşlı vatandaşlara yönelik hastane transfer hizmetleri de sunulacak.

(İSTANBUL) - Sağlık Bakanlığı ve Çekmeköy Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Merkezde psikolojik danışmanlıktan fizyoterapiye, kanser taramalarından gebe okuluna kadar birçok sağlık hizmetinin yanı sıra hasta nakil, engelli taşıma ve yaşlı vatandaşlara yönelik hastane transfer hizmetleri de sunulacak.

Çekmeköy'de sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı, MHP Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, BBP Çekmeköy İlçe Başkanı Murat Arslan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezi'nin hizmetlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan merkez; vatandaşlara sağlık ve ulaşım destek hizmetlerini bir arada sunacak.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde hizmet verecek merkezde, sağlık hizmetlerinin yanı sıra Çekmeköy Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım destek hizmetleri de vatandaşların kullanımına sunulacak.

Merkez bünyesinde psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve diyetisyen danışmanlıkları ile fizyoterapist danışmanlığı ve fiziksel aktivite salonu hizmet verecek. Merkezde ayrıca sigara bırakma polikliniği, gebe okulu, aile planlaması ve RİA uygulamaları gerçekleştirilecek.

TARAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Merkez bünyesinde yer alan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde ise birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında mamografi, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri taramaları gerçekleştirilecek.

Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ise Hasta Nakil Ambulansları, Engelli Taşıma Hizmetleri ve yaşlı vatandaşların hastanelere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hastane transfer araçları hizmet verecek.

Açılış programının ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, merkezde incelemelerde bulunarak hizmet birimlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

ÖNLEYİCİ TEDBİRLERE VURGU YAPTI

Açılışta konuşan Vali Gül, şunları söyledi:

"İl Müdürümüz anlattı hocamız. İstanbul'umuzun her köşesinde, abartarak, abartısız söylüyorum; her gün temel atsak, her gün açılış yapsak o kadar temel atılacak, açılış yapılacak tesisimiz var. Kimi zaman eğitim tesisi, kimi zaman sağlıkla ilgili, kimi zaman sosyal hizmetlerle ilgili. Ama bunların içerisinde birinci basamak sağlık hizmetlerini, Sağlıklı Hayat Merkezlerini ve sağlığa dokunan işleri ayrı değerlendiriyoruz. Şöyle ki: Müdürümüz konuşmasında yine anlattı; altı ayda 130 milyon kişiye poliklinik hizmeti verilmiş. Bu şu anlama geliyor: 130 milyonu veren, 140 milyona, 150 milyona, 160 milyon kişiye de aynı hizmeti verir. Ama sizler hastalanmadan, sizler hastaneye gitmeden, birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu, önleyici tedbirler alabilirsek ve bu 130 milyonlar da 100 milyonlara, 50 milyonlara, 30 milyonlara düşerse belki de asıl başarımız o zaman konuşulacak.

Sağlık Bakanımız İstanbul'da İl Müdürlüğü yaptı, buraları bizden iyi biliyor. Her konuşmasında, 'Biz hastane bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığıyız' diyor. Elbette hasta olanı tedavi edeceğiz, elbette onun lojistik anlamındaki ihtiyacını karşılayacağız. Hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız ellerinden geleni yapacak. Ama birinci basamak sağlık hizmetleri sağlıklı çalışırsa sizleri bilen, sizleri tanıyan, sizi bire bir takip eden hekimlerimiz zamanında tedbir alırsa inanıyorum ki çoğu hastalıkta hastaneye kadar gitmeyeceksiniz. Bu neyi sağlayacak? Bir kere zaman kaybını ortadan kaldıracak. Sizlerin hastalığı ilerlemeden tedbir alınacak. Hastanelerde gereksiz bir yoğunluğu ortadan kaldıracak. Dolayısıyla da maddi, manevi yaşam kalitesini yükselten bir ortam sağlanmış olacak."

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile de birinci basamak sağlık hizmetlerinin bir adım daha ilerisini göreceğiz. Her yerde bunlar yok ama yaygınlaştırılması istendi. Emlak Konut'a teşekkür ediyoruz, işin bina kısmını onlar temin ettiler. Kıymetli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz; içerisindeki bütün eksiklikleri, onarımları, bu hale getirilmesiyle ilgili Çekmeköy Belediyemizin çok önemli katkısı var. Eksik kalan cihazların alınmasında hayırseverimizin katkısı var, ona teşekkür ediyoruz. Özetle, el birliğince; Sağlık Bakanlığımızın, İl Müdürlüğümüzün, Emlak Konut'un, Belediyemizin, hayırseverimizin, daha da önemlisi bugün bu güzelliği bizimle paylaşmak için gelen sizlerin katkılarıyla bu hale gelmiş oldu."

Başkan Çerkez de şunları kaydetti:

"Bugün Çekmeköy'ümüz için çok güzel, çok anlamlı bir gün. İlçemize sağlık alanında önemli bir hizmeti daha kazandırmanın, hemşehrilerimizin yaşam kalitesine doğrudan katkı sağlayacak Çekmeköy Sağlıklı Yaşam Merkezimizin kapılarını açmanın büyük mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Biz göreve gelirken bir söz verdik: Çekmeköy'ün bugününe değil, yarınlarına da hizmet edeceğiz. Çünkü bizim belediyecilik anlayışımız; günü kurtarmak değil, kalıcı eserler bırakmak, Çekmeköy'e değer katmak ve hemşehrilerimizin hayatına dokunan hizmetleri çoğaltmaktır. Bizim işimiz hizmet! Sevdamız Çekmeköy!

Bu güzel merkezin ilçemize kazandırılmasında büyük katkıları ve öncülüğü olan Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Sayın Kemal Memişoğlu'na huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İstanbul İl Sağlık Müdürümüze, sağlık teşkilatımızın kıymetli yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda olan, İstanbul'umuza hizmet yolunda desteğini esirgemeyen kıymetli Valimiz Sayın Davut Gül'e şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde, hizmet yolculuğumuzda bizlere destek olan bu eserin hayata geçmesi için gece gündüz emek veren, katkı sunan, tüm çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, her birinize gönülden şükranlarımı sunuyorum.

"ESER BIRAKMAK HİZMET ETMEKTİR"

Sağlıklı Yaşam Merkezimiz içerisinde kanser taramalarına yönelik çeşitli hizmetlerin yanında mamografi çekimi, kanser taramaları ve gerekli inceleme ve araştırmalarda gerçekleştirilecek ve komşularımıza hizmet edeceğiz. Kıymetli komşularımız değerli katılımcılar, bugün burada sadece bir binanın açılışını yapmıyoruz. Bugün Çekmeköy'ün geleceğine, insanımızın sağlığına ve yaşam kalitesine yatırım yapıyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı anlayışla; daha güzel, daha modern, daha yaşanabilir bir Çekmeköy için çalışmaya, ilçemize kalıcı eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki eser bırakmak, hizmet etmek; insanımıza dokunmak demektir. Bu duygu ve düşüncelerle Çekmeköy Sağlıklı Yaşam Merkezimizin ilçemize, İstanbul'umuza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Rabbim burada verilecek her hizmeti insanımızın sağlığına, huzuruna ve mutluluğuna vesile kılsın. Çekmeköy için çalışmaya, üretmeye ve eser bırakmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim işimiz hizmet, gücümüz Çekmeköy. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy'de Çamlık Sağlıklı Yaşam Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

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