Çekmeköy\'de Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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ÇEKMEKÖY'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin karadan ve havadan yaptığı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun yakınında bulunan Alemdağ Ormanı'nda çıktı. İhbar üzerine olay yerine orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen de geldi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 dönüm alan zarar gördü.