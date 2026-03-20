Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Saldırı
Çekya'da İsrail Silah Fabrikasına Saldırı

20.03.2026 17:14
Pardubice'deki Elbit Systems fabrikası, Gazze'deki soykırıma tepki olarak ateşe verildi.

Çekya'nın Pardubice kentinde, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda rol oynadığı gerekçesiyle İsrail merkezli silah üreticisi Elbit Systems ile bağlantılı bir fabrikanın ateşe verildiği bildirildi.

Çekya Polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Pardubice'nin Delnicka Caddesi'nde yer alan bir tesiste yangın çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin çevreyi güvenlik altına aldığı ve bölge sakinleri için herhangi bir tehlikenin bulunmadığı aktarıldı.

Çekya Polisinden yapılan bir diğer açıklamada, "Kamuoyundan, saldırıyı üstlenen belirli bir grup olduğu yönünde bilgiler aldık. Şu anda bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmekteyiz. Bu tür durumlarda, sadece teyit edilmiş bilgileri paylaşmak ve spekülasyonlardan kaçınmak önemlidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konu hakkında ayrıca, "terör saldırısı" şüphesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

İtfaiyeden yapılan açıklamada ise olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Radio Prague International'ın haberine göre, yerel gazetede çalışan bir muhabir, kendisini "The Earthquake Faction" olarak tanıtan bir grup üyesinden saldırının sorumluluğunu üstlenen e-posta aldığını belirtti.

Mesajda, söz konusu grubun, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımda oynadığı rol nedeniyle, "İsrail silahlarının üretim merkezi" olarak adlandırdıkları fabrikayı ateşe verdiği öne sürüldü.

Söz konusu fabrika Çek silah üreticisi "LPP Holding"e ait. Şirket, birkaç yıl önce Elbit Systems ile işbirliği içinde Pardubice'de insansız hava araçları üretmeyi ve geliştirmeyi planladığını açıklamıştı.

Öte yandan, eylemcilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal Altındaki Filistin'de ve Batı Asya'nın dört bir yanında topraklar İsrail bombaları altında kanamaya devam ettiği sürece, işgalin destekçilerinin ayaklarının altındaki zemin de sarsılmaya devam etmelidir. Biz, Siyonist varlığın hayati önem taşıyan kilit noktalarını hedef alan enternasyonalist bir yeraltı ağı olan 'The Earthquake Faction'ız. İmparatorluğun tüm uzuvlarını, etkili olan her türlü yolla içeriden yok etmeyi amaçlıyoruz. 20 Mart 2026'da, Avrupa'daki İsrail silah endüstrisinin merkezine saldırdık."

Açıklamada, grubun, tesis müsaitken müdahale ederek ekipmanları imha ettiği ve fabrikayı ateşe verdiği belirtildi.

Eylemde kimsenin zarar görmediği aktarılan açıklamada, "Onların 'Mükemmellik Merkezi', Siyonist varlığın Filistin, Lübnan, İran ve Batı Asya'nın dört bir yanında her gün insanları katletmek için kullandığı silahları geliştirmek amacıyla kullanılıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Elbit Systems tarafından geliştirilen her silahın, uluslararası hükümetlere satılmadan önce Filistinliler üzerinde "test" edildiği ve böylece Filistin'in yıkımı üzerine kurulan "imparatorluğun" genişletildiği vurgulandı.

Suç ortağı uluslararası hükümetlere yalvarmak için zamanın olmadığı belirtilen açıklamada, "öldürme araçlarını ortadan kaldırmak" için gerekli adımları atmaya devam edeceklerine işaret edildi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

