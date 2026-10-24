Çekya'da kamu yayıncıları tasarısı komisyona sevk edildi, Prag'da protestolar sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çekya'da kamu yayıncıları tasarısı komisyona sevk edildi, Prag'da protestolar sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekya'da kamu yayıncılarının devlet bütçesinden finanse edilmesine karşı protestolar gece boyunca sürdü; polis Meclis binasına girmeye çalışanlara engel oldu ve bir kişi gözaltına alındı. Tasarı ilk görüşme aşamasını geçerek komisyona sevk edildi.

Çekya'da hükümetin kamu yayıncılarının doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısına karşı protestolar düzenlendi.

Radio Prague International'ın haberine göre, başkent Prag'da Parlamento binası yakınındaki meydanda dün başlayan gösteri gece boyunca sürdü.

Yüzlerce gösterici, Çek Televizyonu ve Çek Radyosunun finansmanının değiştirilmesine karşı çıkarak kamu yayıncılarının bağımsızlığının korunmasını istedi.

Polis sözcüsü Eva Kropacova, basına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde onlarca göstericinin Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi binasına girmeye çalıştığını, polisin buna engel olduğunu aktardı.

Kropacova ayrıca, gece yarısından sonra binaya kaldırım taşı atmaya çalıştığı belirtilen bir kişinin polis tarafından gözaltına alındığını bildirdi.

Çek Televizyonunun haberine göre, kamu yayıncılarına destek vermek amacıyla bugün Brno, Liberec ve Ceske Budejovice kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

Tasarı ilk görüşme aşamasını geçti

Hükümetin, hanelerden alınan radyo ve televizyon yayın ücretlerinin kaldırılmasını ve iki kurumun doğrudan devlet bütçesinden finanse edilmesini öngören tasarısı, gece boyunca süren tartışmaların ardından Temsilciler Meclisindeki ilk görüşme aşamasını geçerek ilgili komisyona sevk edildi.

Tasarıya göre iki kuruma sağlanan kaynaklar, yaklaşık yüzde 15 azaltılacak.

Muhalefet partileri, değişikliğin kamu yayıncılarının bağımsızlığını tehlikeye atacağını savunarak, yasama sürecinin sonraki aşamalarında tasarıya karşı mücadele edeceklerini bildirdi.

Başbakan Andrej Babis ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, finansman değişikliğinin demokrasiye saldırı veya kamu yayıncılarını devlet kontrolüne alma girişimi olduğu yönündeki eleştirileri reddetti.

Pavel'den tasarının görüşülme biçimine eleştiri

Cumhurbaşkanı Petr Pavel de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, tasarının beklenmedik biçimde gündeme alınmasının ve hafta sonu gece oylanmasının, teklif sahiplerinin niyetleri konusunda ciddi kuşkular doğurduğunu belirtti.

Kamu yayıncılarını demokrasinin temel dayanakları arasında gördüğünü vurgulayan Pavel, aceleyle geri dönüşü olmayan adımlar atılmaması ve yayıncıların bağımsızlığının hem yayın içeriği hem de finansman bakımından açık güvencelerle korunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiPolitikaGüncelPolisDünyaKamuSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Ronaldo 2 gol attı, 1’i sayıldı 1000 gol için geri sayım başladı Ronaldo 2 gol attı, 1'i sayıldı! 1000 gol için geri sayım başladı
Mesaiye başladı İşte Sergen Yalçın’ın ilk icraatı Mesaiye başladı! İşte Sergen Yalçın'ın ilk icraatı
İbrahim Tatlıses’in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film İbrahim Tatlıses'in vurulduğu dönem 40 gün boyunca izlediği film
Hadise’den “Yok artık“ dedirten kapanış dansı Hadise'den "Yok artık" dedirten kapanış dansı
Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi Sonrası tam kabus Buluşmaya gitti, çıplak görüntüleri çekildi! Sonrası tam kabus
19:09
Avrupa’nın göbeğinde protesto dalgası Fransa’da sokaklar karıştı
Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı
18:57
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan’a verilen cezada Sultan’ın yeminli ifadesi etkili oldu
Güllü davasında gerekçeli karar açıklandı: Tuğyan'a verilen cezada Sultan'ın yeminli ifadesi etkili oldu
18:56
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci: Bu fon meselesi maalesef yaklaşık olarak 6 kamu kurumunun ihmaliyle ilgili
18:02
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD’ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
Pezeşkiyan geçici anlaşmanın çöküşünü ABD'ye bağladı, müzakereye dönüş çağrısı yaptı
17:29
Cehennem Melekleri davasında karar Arabacı’ya ağır ceza
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza
16:52
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
İstanbul Barosu seçiminde yumruklu kavga! Açılan bayrak ve atılan sloganla ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 20:39:55. #7.12#
SON DAKİKA: Çekya'da kamu yayıncıları tasarısı komisyona sevk edildi, Prag'da protestolar sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei