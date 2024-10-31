Çekya'da Mavi Dil Hastalığı Salgını Genişliyor

Güncel

PRAG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çekya, ülkede mavi dil hastalığı vakalarının artmaya devam etmesi üzerine salgın koruma bölgesini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletti.

Çekya Devlet Veterinerlik İdaresi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada koruma bölgesi dahilinde mavi dil hastalığına karşı savunmasız hayvanların hareketlerine yönelik özel kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. İdarenin verdiği bilgilere göre salgının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesiyle Çekya "Avrupa Birliği dahilinde mavi dil hastalığından arınmış bölge statüsünü resmen kaybetmiş" oldu.

Koyun, keçi ve sığır başta olmak üzere evcil ve yabani geviş getiren hayvanları etkileyen viral bir hastalık olan mavi dil, keneler gibi kan emen böcekler tarafından bulaştırılıyor.

6 Eylül'de Almanya sınırına yakın bir çiftlikte görülen mavi dil hastalığı, 15 yılın ardından Çekya'da yeniden ortaya çıkmış oldu. Ülkede bir önceki haftaya göre yüzde 9 artışla toplam 67 vaka kaydedildi.

Çekya Devlet Veterinerlik İdaresi, mavi dil salgınına karşı hayvan aşılama koşullarını belirleyen yeni ulusal acil veterinerlik önlemleri de yayımladı. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen aşılama, hayvan yetiştiricileri tarafından finanse ediliyor.

İdarenin başkanı Zbynek Semerad yaptığı açıklamada, "Sığır ve koyun yetiştiricilerine hastalığın çiftliklerine girmesini önlemek amacıyla hayvanlarını mavi dile karşı aşılatmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.