Çekya, Kosova\'nın Avrupa örgütlerine üyeliğine destek veriyor

Çekya Avrupa İşleri Bakanı Martin Dvorak, ülkesinin, Kosova'nın Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliğine devam eden desteğini yineledi.

Kosova'nın Avrupa Entegrasyonu, Kalkınma ve Diyalogdan Sorumlu Birinci Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Dvorak ile başkent Priştine'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Dvorak, burada yaptığı konuşmada, Kosova'nın Avrupa hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için destek, rehberlik ve uzmanlık sunan bir müttefik olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kosova'nın Avrupa entegrasyonu yolunda başarılı olacağına tamamen inandığını belirten Dvorak, "Çekya'nın, Kosova'nın Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası örgütlere üyeliğine devam eden desteğini teyit etmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.

Dvorak ayrıca, Kosova'nın AB ile daha fazla bütünleşmesinin Sırbistan ile diyaloğuna güçlü şekilde bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı Bislimi de Kosova-Sırbistan diyalog sürecini, Kosova'nın AB entegrasyon sürecinden ayırmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Bislimi ayrıca, AB tarafından Kosova'ya uygulan cezai tedbirlerin kaldırmasının gerekli olduğunu belirtti.

Dvorak, Kosova ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Başbakan Albin Kurti ile de görüşmeler gerçekleştirdi.