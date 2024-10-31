Çekya Ulusal Günü Ankara\'da kutlandı

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Çekya'nın Ankara Büyükelçiliği, Çekya Ulusal Günü dolayısıyla başkentte resepsiyon düzenledi.

Ankara'da elçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri erkan katıldı.

Resepsiyon, Çekya ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Bozay, burada yaptığı konuşmada, Çekya Ulusal Günü'nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 22 Ekim'de güven mektubu sunan Büyükelçi Stepanek'i yeni görevi dolayısıyla tebrik eden Bozay, iki ülke arasındaki ilişkilere değindi.

Bozay, iki ülkenin de uluslararası platformlarda, özellikle NATO içinde ikili ve çok taraflı olarak birçok konuda yakın işbirliğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Amacımız, karşılıklı olarak ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmek." dedi.

İkili ticaretin ve karşılıklı yatırımların çeşitlendirilmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Bozay, 2023'te 5 milyar ABD doları olarak belirlenen ticaret hacmine ulaşıldığını hatırlattı.

Bozay, yeni hedefin 10 milyar dolar ticaret hacmi olarak belirlenmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Çek vatandaşları için en popüler turizm duraklarından biri olduğunu kaydeden Bozay, ilerleyen dönemde Türkiye'de daha fazla Çek vatandaşının ağırlanmasını umduğunu söyledi.

"Türkiye, NATO'da güçlü bir müttefik"

Büyükelçi Stepanek, Ulusal Gün vesilesiyle bir araya gelen davetlilere teşekkür ederek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara- Kahramankazan'daki yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bu yılın önemine işaret eden Stepanek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. ve Türkiye- Çekoslovakya ilişkilerinin 100. yılının tesisinin kutlandığını hatırlattı.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Stepanek, Çekya ve Türk halkı, şirketler ve devlet kurumları arasındaki güçlü bağlara işaret etti.

Stepanek, Türkiye'nin, NATO'da, ulusların egemenliği, devletlerin toprak bütünlüğü gibi aynı değerleri paylaşan güçlü bir müttefik olduğunu kaydetti.

İlerleyen günlerde Çekya Tarım Bakanı Marek Vyborny'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildiren Stepanek, "Bu, ilişkilerimizin ivmesini ve dinamiklerini korumamız gerektiğinin ve koruyacağımızın bir başka kanıtı." dedi.

Konuşmaların ardından, yemek ikramı yapıldı.