Çelik: Gazetecilerin Gözaltına Alınması Hukuksuzdur

04.03.2026 20:08
Ömer Çelik, İsrail'de gözaltına alınan Türk gazeteciler için serbest bırakılmalarını talep etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'de gözaltına alınan Türk gazetecilerle ilgili süreci yakından takip ettiklerini, bu hukuksuzluğun sona ermesini beklediklerini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci Adem Metan ve Ensonhaber Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın İsrail tarafından gözaltına alınması basın özgürlüğüne saldırıdır. Gazetecilerin derhal serbest bırakılması gerekir. Süreci yakından takip ediyoruz. Gazetecilere dönük hukuksuzluğun sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Ömer Çelik, İsrail, Güncel, Son Dakika

