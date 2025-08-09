Çelik'ten Azerbaycan-Ermenistan Deklarasyonu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyonun barışı kalıcı hale getirip çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracağını ifade etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kalıcı barış için önemli bir aşamanın geçilmesi memnuniyet vericidir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde attıkları imzalar, hem barışı kalıcı hale getirecek hem de çatışmadan beslenen odakların istismar araçlarını ortadan kaldıracaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya için ortaya koyduğu barış vizyonu, önümüzdeki dönemde herkesin faydasına olan yeni kazanımları getirecektir."