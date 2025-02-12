Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde geceden yağan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlçede dünden itibaren aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışı dolayısıyla ilçeye beyaza büründü, vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi.
Öte yandan ekipler yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Çelikhan'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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