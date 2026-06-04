Çeltik Kanunu'nda Rant ve Talan Eleştirisi - Son Dakika
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Çeltik Kanunu'nda Rant ve Talan Eleştirisi

04.06.2026 00:51
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Beritan Güneş Altın, kanun teklifinin doğa ile uyumlu değil, rantı artırdığını belirtti.

(TBMM) - "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmeleri sürüyor. Kanun teklifinin ikinci maddesi üzerine söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, kanun teklifinin doğa ile uyumlu bir yaşam yerine talan ve rantı beraberinde getirdiğini söyledi. Altın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisinin Türkiye'de yapılacağını hatırlatarak, konferansın yapılacağı alanın yanındaki tarım arazisinin acele kamulaştırılarak otopark yapılmasına karar verildiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin düzenlemeler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine başlandı. Teklifin tümü üzerine görüşmelerin tamamlanmasının ardından 1 ila 15'inci maddelerini kapsayan ilk bölüme geçildi.

BUĞRA KAVUNCU: YİNE ÖNÜMÜZE TORBA KANUN GETİRİLDİ

Birinci bölüm üzerine konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, "Yine bir klasikle karşı karşıyayız. Biz söylemekten bıktık ama siz yapmaktan bıkmadınız. Yasa yapma usulü bir ülkenin nasıl yönetildiğinin göstergesidir. Yasa yapma kalitesi o ülkenin medeniyetinin gücünün, insanına verdiği değerin göstergesidir. Yasama kalitesi demokratik hukuk devletinin temel ilkesidir" dedi.

Teklifin farklı alanları kapsayan bir torba kanun niteliğinde olduğunu belirten Kavuncu, "Yine, önümüze bir torba kanun getirildi; veterinerliği, Devlet Su İşlerini, çeltik tarımını, hobi bahçelerini, avcılığı yani 14 farklı konu başlığını inceleyen bir torba kanun; torbaya atıp ağzını bağladınız ve diyorsunuz ki: Bu torbayı açmayın, hiç konuşmayalım, böyle geçirelim" ifadelerini kullandı.

"UZMANLAR BİLE HABERDAR DEĞİL"

Kanun teklifinin altı tali komisyona gitmesi gerektiğini söyleyen Kavuncu, "6 tane tali komisyona gitmesi gerekiyor, yine, hiçbir tali komisyonun gözünden, incelemesinden geçmeyen bir kanun teklifi. Ya, diyoruz ki: Bu getirdiğiniz kanun tekliflerinde faydalı maddeler de olabilir ama bunu paydaşlara açın, bunu şeffaf bir şekilde zamana yayarak insanların anlamasını sağlayın" diye konuştu. Teklifte çeltik tarlalarıyla ilgili düzenlemeye de değinen Kavuncu, "Mesela, çeltikle ilgili, çeltik tarlalarının durumuyla ilgili konu; yerleşim yerlerine uzaklığı ciddi biçimde azaltılıyor. Konuya dair sağlığı ilgilendiren bir etki analizi yapıldı mı, bunu da gerçekten merak ediyoruz. Ben uzmanlarıyla konuştum, bu maddenin ne maksatla, neden yapıldığını kimse bilmiyor. Uzmanlar bundan haberdar değiller, şaşırdılar" diye konuştu.

EDNAN ARSLAN: ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ÜZERİNDE BELİRSİZLİKLER VAR

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin düzenlemeler ile alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına yönelik değişiklikleri eleştirdi. Arslan, "Bu yasa teklifiyle Atatürk Orman Çiftliği üzerinde de birtakım belirsizlikler var. Atatürk Orman Çiftliği'ne ilişkin vergi muafiyeti ve borç silme düzenlemelerinin milli mirasın korunması açısından Atatürk Orman Çiftliği üzerindeki özel şahıs ve şirketlere nasıl etki edeceği açık değildir. Bu belirsizlik Atatürk Orman Çiftliği üzerinde yeni istismar alanları yaratabilir" dedi.

Teklifte alkollü içkilerin reklam ve tanıtımına ilişkin düzenlemelere de değinen Arslan, "Bir başka değişiklik de burada alkollü içkilerin reklam, tanıtım görünürlüğüne ilişkin düzenlemelerde 'alamet', 'çağrıştıran', 'işaret' gibi belirsiz birtakım kavramlar kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı. Bu ifadelerin uygulamada sorunlara yol açabileceğini savunan Arslan, "Bu ifadeler keyfi uygulamalara, esnaf üzerinde baskıya; kültür, sanat, spor alanlarında maalesef finansman kaybına yol açabilir" dedi. Arslan, "Alkollü içkilerden vergi alıyorsunuz, devlet memurlarının maaşını ödüyorsunuz ama alkollü içkilerin sponsor olduğu spor kulüplerinin maalesef bu destekten bu şekilde mahrum bırakılmasına yol açacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.

BERİTAN GÜNEŞ ALTIN: KANUN TEKLİFİ RANT VE TALAN GETİRİYOR

Kanun teklifinin ikinci maddesi üzerine söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, kanun teklifinin doğa ile uyumlu bir yaşam yerine talan ve rantı beraberinde getirdiğini söyledi. Altın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın 31'incisinin Türkiye'de yapılacağını hatırlatarak, konferansın yapılacağı alanın yanındaki tarım arazisinin acele kamulaştırılarak otopark yapılmasına karar verildiğini öne sürdü. Altın, "Bilmeyen var mı bilmiyorum ama varsa da buradan bildirelim. Bu kadar birbirine tezat bir durum olabilir mi? İklim değişikliğine dair yapılacak bir konferansa ev sahipliği yapan ülke, tarım arazisini otopark yapıyor" dedi.

GİZEM ÖZCAN: BU DÜZENLEME YURTTAŞIN ÖNÜNÜ AYDINLATMIYOR, SİS OLUŞTURUYOR

Aynı madde üzerine konuşan CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, "İkinci maddedeki düzenleme her ne kadar alkollü içeceklere ilişkin gibi sunulsa da bütünüyle turizmi, özellikle deniz turizmini ilgilendiren bir düzenleme. Biraz dikkatle bakıldığında düzenleme yalnızca bir ürünün reklamı ya da bir işletmenin tabelası hakkında değil; söz konusu olan turizm ekonomisidir" dedi.

"Devletin görevi hukuk kurallarını açık, öngörülebilir ve kamu yararına uygun şekilde oluşturmaktır" diyen Özcan, "Alkollü içeceklerin reklam ve tanıtımıyla ilgili yasakların kapsamının genişletilmesi ise bunu yapmıyor. Maddeye baktığımızda 'alamet', 'işaret', 'çağrıştıran', 'çağrışım yapan' gibi son derece muğlak kavramları görüyoruz. Gerçi artık son derece muğlak kavramları her yerde görüyoruz ne yazık ki. Peki, nedir bir markayı çağrıştıran? Neye göre çağrıştıran? Kim karar verecek? Bir renk mi, bir şekil mi? Bir işletme sahibi hangi tabelanın yasak, hangisinin yasak olmadığını nasıl anlayacak? Bir müfettişin yasak görmediğini başka bir müfettiş yasak sayarsa ne olacak? Kanun dediğiniz şey yurttaşın önünü aydınlatır. Bu düzenleme ise sis oluşturuyor" ifadesini kullandı."

Genel Kurul'da kanun teklifinin beşinci maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Adan, kanun teklifinin kalan maddelerini görüşmek için 9 Haziran Salı günü 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: ANKA

Beritan Güneş Altın, Politika, Ekonomi, Çeltik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeltik Kanunu'nda Rant ve Talan Eleştirisi - Son Dakika

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