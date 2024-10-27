Cem Garipoğlu\'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

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Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

2009 yılında İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği kaydedilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

DÜĞÜMLENMİŞ BİR POŞET BULUNDU

Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan ve yaklaşık 30 cm boyutlarında, düğümlenmiş bir poşetle ilgili yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.

"POŞETİN DIŞ YÜZEYİNDE VÜCUT SIVISINA RASTLANMADI"

Sabah gazetesinin haberine göre, "poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı" belirtildi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" ifadelerine yer verdi.