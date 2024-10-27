Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

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Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra cezaevinde intihar ettiği ifade edilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla dikkat çeken yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Açılan mezarda bulunan düğümlenmiş bir poşet herkesin ilgisini çekerken, poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı belirlendi. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" dedi.

27.10.2024 09:27  Güncelleme: 09:39
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2009 yılında İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği kaydedilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.

DÜĞÜMLENMİŞ BİR POŞET BULUNDU

Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan ve yaklaşık 30 cm boyutlarında, düğümlenmiş bir poşetle ilgili yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.

"POŞETİN DIŞ YÜZEYİNDE VÜCUT SIVISINA RASTLANMADI"

Sabah gazetesinin haberine göre, "poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı" belirtildi.

AİLENİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA VAR

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cem Garipoğlu\'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Münevver Karabulut, Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zafer El:
    arkadaşlar katakulle var illaki iyi araştırın. mümkünse araştırmayı tarafsız bir devlet yapsın insanların güveni çok fena sarsıldı düzeltilmesi iki nesil sürer 175 16 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    yahu ben sözde intihar ettiği gün dedim ki bunlar yahudidir ve canları çok kıymetlidir. bunlar çok zengin bir aile ve devletle anlaştılar. böyle bir tezgah kurdular. yazıklar olsun devlete 138 22 Yanıtla
    Volkan Özer:
    Devlet değil hükümet 1 0
    Mert kursun :
    adli tıp raporunu tayyşp vermiş bunu yapan gardiyan hapsane müdürü1 adli tıp uzmanı beyin önemli bi organ 0 0
  • sudem meliss:
    Yeni mi Anladınız Kaçırıldı. 144 8 Yanıtla
  • AKN OGZ:
    Bunlar hükümete yakın iş adamının oğluydu diye duymuştum daha önce 68 20 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    çoktan uçurmuşlardır hesabını Allah a verir 63 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Ne acidirki Cem Garip oğlunun olduğunu aileye ikna eden bir savcıyı galiba kızın ailesine inansınlar diye resimler sunmustu. Bu ülke de kimsedemi vicdan merhamet kalmamış 58 4 Yanıtla
  • mert çelik:
    domuz kanı ayin 46 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu akp hükümeti para için yapmayı şey yok!Dedikleri büyük bir ihtimalle çok büyük paralarla bu iş örfbas edilmiş olabilir...Bu hükümet gitmeden de gerçeklerin ortaya çıkmadı imkansız... 24 7 Yanıtla
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