2009 yılında İstanbul'da Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar ettiği kaydedilen Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasıyla ilgili yeni bilgiler gün yüzüne çıktı.
Fethi kabir işlemi sırasında mezarda bulunan ve yaklaşık 30 cm boyutlarında, düğümlenmiş bir poşetle ilgili yapılan incelemenin sonuçları kamuoyuna açıklandı.
Sabah gazetesinin haberine göre, "poşetin dış yüzeyinde herhangi bir vücut sıvısına rastlanmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı" belirtildi.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada "Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemeleri yapması için talebimizi ileteceğiz" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Güncel › Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı - Son Dakika
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