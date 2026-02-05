Cem Karaca, Kuşadası'nda Şarkılarıyla Anıldı - Son Dakika
Cem Karaca, Kuşadası'nda Şarkılarıyla Anıldı

05.02.2026 17:48  Güncelleme: 21:03
Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, Kuşadası Çalıkuşu Kültür Evi'nde düzenlenen 'Sazdan, Sözden, Anadolu'dan' etkinliği ile anıldı. Etkinlikte sevilen şarkıları seslendirildi ve katılımcılara duygu dolu anlar yaşatıldı.

(AYDIN) - Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca, vefatının 22'nci yılında Kuşadası Çalıkuşu Kültür Evi'nde düzenlenen "Sazdan, Sözden, Anadolu'dan" etkinliğinde şarkılarıyla anıldı.

Türk rock müziği sanatçısı ve besteci Cem Karaca için Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Homeros Şiir Kulübü iş birliğiyle anma etkinliği düzenlendi. Çalıkuşu Kültür Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, solistler Gülhan Kahraman ve Nilda Yaran Altınışık tarafından Karaca'nın sevilen şarkıları seslendirildi.

Sunuculuğunu gazeteci ve yazar Ali Gençli'nin yaptığı etkinlik, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Sanat yaşamı boyunca toplumsal duyarlılığı ve özgün duruşuyla geniş kitlelere ulaşan Karaca'nın sevenleri, etkinlik için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

