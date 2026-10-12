Cem Yılmaz 40 gün sonra kalp kontrolünde: Sintigrafi sonucu iyi - Son Dakika
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Cem Yılmaz 40 gün sonra kalp kontrolünde: Sintigrafi sonucu iyi

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Cem Yılmaz 40 gün sonra kalp kontrolünde: Sintigrafi sonucu iyi
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Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, 40. gün kontrolünde miyokard perfüzyon sintigrafisi yaptırdı. Nükleer tıp uzmanları, diğer damarların kalbini iyi beslediğini açıkladı. Yılmaz sigarayı bıraktığını ve ilaçlarını düzenli aldığını belirtti.

SİNTİGRAFİ YAPILDI

Komedyen Cem Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede ameliyatını yapan Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ile bir araya gelerek muayene oldu. Cem Yılmaz, daha sonra hastanenin Nükleer Tıp Merkezi'ne gelerek Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi işlemi yaptırdı. Ardından Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit ve Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ile durumu değerlendirdi. Yılmaz, ardından basın mensuplarına açıklamalardan bulundu.

'ZOR BİR ŞEY ATLATTIĞIM İÇİN BİRAZ DİKKAT ETMEM LAZIM'

40 gün önce hastaneye ambulansla geldiğini hatırlatan Cem Yılmaz, "Ama iyi ki gelmişim. Tatsız, herkesin endişelendiği benim de olayın kahramanı olduğum bir kalp krizi geçirdim. Sağ olsunlar ne gerekiyorsa yaptılar. Hayata döndüm, mutluyum. Bugün de 40'ıncı günde kontrol için geldim. Ercan Hocamızla ve Semra Hocam işin nükleer tarafında yardımcı oldu. Bugün kalbin durumu ne diye bakmaya geldim. Aleyna Tilki'den bir şarkıyla, 'Çaldığın o kalbi yerine koy lütfen', tatlıya bağladık. İyi Allah'a şükür. Ama zor bir şey atlattığım için biraz dikkat etmem lazım. Mutlu haberler; sigarayı bıraktım, ilaçları düzenli alıyorum, egzersizimi yapıyorum. İstanbul'da da peyder pey dışarı çıktığım zaman birileri de şöyle rahatsız olmuş; 'Yeter artık senin şu sağlık problemlerinden. Amcamın oğlu geçen açık kalp ameliyatı oldu geçen hafta yürüyordu. Seninki amma uzun sürdü' diyorlar. Ben kurallara uymaya çalışıyorum, serserilik yapmıyorum. Biraz zamana ihtiyacım var. İyi ki filmi bu olaydan önce bitirmişim. Güzel takvime denk geldi. Tam film bitti, bununla uğraştık" dedi.

Basın mensuplarına da ilgileri nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, "Sağ olun, var olun. Size bir şeyler söylemeden hastaneden gizlice geldi, gizlice kaçtı gibi yapmak istemedim. Hastanemiz hem maddi hem manevi hastanem oldu. Üniversitemize ne faydam dokunursa elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bu çocuksu bir vaat değil. Dişe dokunur bir faydam olacaksa her zaman hizmetinizdeyim" dedi.

'BEKLEDİĞİMİZ GİBİ GÜZEL BİR KALP SİNTİGRAFİSİ SONUCUYLA KARŞILAŞTIK'

Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra Usta ise "Biliyorsunuz Cem Yılmaz, 40 gün önce Çanakkale Ayvacık'ta bir kalp krizi geçirmişti. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne hızlıca transferi gerçekleşti ve Ercan hocamızın maharetli ellerinde anjiyosu ve gerekli müdahalesi yapılıp stent konuldu. Sonrasında da Ercan hocam kalbin beslenmesini, diğer damarlar için herhangi bir şeye ihtiyaç olup olmadığını anlamak adına Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi planladı. Birlikte planı yaptık ve bugün de kendisi Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi için nükleer tıp bölümümüze geldi. Kendisine 2 aşamalı testimizi yaptık ve kalp krizi geçirmediği diğer damarlarının kalbini iyi beslediğini gördük. Beklediğimiz gibi güzel bir kalp sintigrafisi sonucuyla karşılaştık ve klinisyen hocamızla, Ercan Hocamızla görüntüleri değerlendirdik. Bundan sonrasında kendisinin takibine devam edeceğiz" dedi.

Cem Yılmaz daha sonra hastaneden ayrıldı.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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