Cemal Enginyurt DP'den İstifa Etti - Son Dakika
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Cemal Enginyurt DP'den İstifa Etti

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İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

18.11.2024 13:44
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(ANKARA) - Demokrat Parti'nin 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Enginyurt, "Milletimin sesi, cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik ve demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim. Emekliyi, işçiyi, köylüyü, çiftçiyi, kadınları, gençleri, her kesimi savunmaya devam edeceğim. Nerede sesini duyurmak isteyen insanımız varsa onun yanında olacağım. Sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidecek, onun yolundan gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğim" dedi.

DP'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, partiden istifa ettiğini bildirdi. Enginyurt, yaptığı videolu açıklamada, şunları kaydetti:

"Aziz ve sevgili yurttaşlarım, bugün önemli bir karar alıyorum. 4 yıldır Demokrat Parti'de siyaset yapıyorum. Demokrat Parti'de güzel dostluklar, güzel insanlar tanıdım. Anadolu coğrafyasını gezerek, Demokrat Parti'yi tanıtmak, millete sevdirmek, Demokrat Parti'yi ayağa kaldırmak için mücadele verdim. Lakin Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar, merkez bir oluşumun şart olduğunu gösterdi.

Bu maksatla Demokrat Parti'de 2025 yılının mart ayında kongre yapılması için karar alınmıştı. Kongreye kadar merkez sağı toparlamak için Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi ve başka partilerde siyaset yapan insanların bir araya gelmesiyle bir merkez oluşturalım istedik. Fakat aniden Demokrat Parti, kongre kararı aldı. 17 Kasım'da kongre yaptı. Biz Sayın Genel Başkanı kibar bir şekilde uyardık, rica ettik. 'Bu ani kongre kararının Demokrat Parti'ye bir faydası olmaz' dedik. Aynı tas, aynı hamam gidecekse Demokrat Parti büyümez.

İki yıl önce 10 bin kişiyle Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda kongre yaparken şimdi bir otelde kongre Demokrat Parti'ye yakışmaz. Kongre büyümek düğün, büyümek demektir. 'Gelin bunu 2025 yılı martta yapalım ve herkes kesimden insanı davet edelim' dedik. Ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapılmak için gayret gösterildi ve kongre gerçekleşti. Bu saatten sonra Demokrat Parti'de düşüncemizin kabul görmediği,  mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm.

Demokrat Parti tabanıyla güzel dostluklar kurduk. Sayın Genel Başkan Gültekin Uysal, beyefendi kişiliğiyle takdir ettiğim bir kardeşimdir. Kendisine ve bütün Demokrat Partililere 4 yıl boyunca bana gösterdikleri alaka dolayısıyla teşekkür ediyorum. Ben benden yana bütün haklarımı helal ediyorum. Ama bugün itibarıyla Demokrat Parti'den istifa ediyorum. Milletimin sesi, cesur yürek olmaya devam edeceğim. Atatürk ilke ve inkılaplarını, laik ve demokratik cumhuriyeti savunmaya devam edeceğim. Emekliyi, işçiyi, köylüyü, çiftçiyi, kadınları, gençleri, her kesimi savunmaya devam edeceğim. Nerede sesini duyurmak isteyen insanımız varsa onun yanında olacağım. V en önemlis sarı saçlı, mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gidecek, onun yolundan gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğim. Bu Cumhuriyet, Atatürk tarafından biz eemanet olarak bırakılmışsa, Cumhuriyet'i kanımızın son damlasına kadar savunacağız."

Cemal Enginyurt DP\'den İstifa Etti
Kaynak: ANKA

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