Cemil Çapar Apartmanı Davası: 6 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cemil Çapar Apartmanı Davası: 6 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis

15.02.2026 12:22  Güncelleme: 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 52 kişinin hayatını kaybettiği Cemil Çapar Apartmanı davasına ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "bilinçli taksir" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verilen 6 sanığın, "öngörülemez yüksek ivme" ve "yönetmelik yetersizliği" yönündeki savunmalarına itibar edilmediği, aynı bölgede, aynı dönemde ve benzer şartlarda yapılan bazı binaların ayakta kalmasının da bu değerlendirmeyi desteklediği belirtildi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 52 kişinin hayatını kaybettiği Cemil Çapar Apartmanı davasına ilişkin gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, "bilinçli taksir" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verilen 6 sanığın, "öngörülemez yüksek ivme" ve "yönetmelik yetersizliği" yönündeki savunmalarına itibar edilmediği, aynı bölgede, aynı dönemde ve benzer şartlarda yapılan bazı binaların ayakta kalmasının da bu değerlendirmeyi desteklediği belirtildi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan Cemil Çapar Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan bina sakinlerinden 52 kişi hayatını kaybetti. Binanın yıkılmasının ardından çıkan yangın nedeniyle bazı kişilerin naaşlarına ulaşılamadı.

6 sanığa 17 yıl 6 ay hapis cezası

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, yapı sahipleri ve müteahhitler Mehmet Özkan ile Yusuf Özkan, şantiye şefi ve statik proje müellifi Mehmet Güçlü, yapı denetim firmasının yetkilileri Habip Turhaner ile Bülent Kimyon ve kontrol elemanı Levent Numanoğlu hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, tutuklu sanıkların  tutukluluk halinin devamına karar verdi. Statik proje ve uygulama denetçisi Mehmet Tokdemir ise beraat etti.

"Sanıkların binadaki 'asli kusurlu' eylemleri nedeniyle binanın kısa sürede yıkıldığı"

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı 87 sayfalık gerekçeli kararda, sanık savunmaları ile katılan ve tanık beyanlarına, bilirkişi raporlarına yer verildi.

Kararda, kolon kesildiği iddiasına ilişkin belediyelere yazı yazıldığı, 4 Mayıs 2010 tarihli yapı ruhsatı bulunduğu ve tadilat projesine rastlanmadığı belirtildi. Bilirkişi raporlarında da kolon kesildiğine dair bulgu olmadığı ifade edildi.

Zemine ilişkin incelemede ise Mart 2010 tarihli Zemin Etüt Raporu'nun yürürlükteki mevzuata uygun hazırlandığı, temel zemin parametrelerinin dikkate alındığı ve binanın zemin sıvılaşması nedeniyle yıkıldığına dair bir tespit bulunmadığı kaydedildi.

Gerekçeli kararda, sanıklar Mehmet Özkan, Yusuf Özkan, Mehmet Güçlü, Habip Turhaner, Bülent Kimyon ve Levent Numanoğlu'nun dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandıkları; mevcut sonucun gerçekleşmesinde etkili oldukları; binadaki "asli kusurları" nedeniyle yapının kısa sürede yıkıldığı ve 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

"Öngörülemez ivme" savunması reddedildi

Sanıkların "öngörülemez yüksek ivme" ve "deprem yönetmeliğinin yetersizliği" yönündeki savunmalarına itibar edilmediği aktarılan gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan bilirkişi değerlendirmesinde; deprem güvenliğinin önemsendiği ve yapım ile konstrüktif kuralların titizlikle uygulandığı, yani sünek davranışın sağlandığı tüm betonarme binalarda, kısmi deprem hasarı olsa bile can kaybına yol açacak toptan göçmelerin oluşmaması gerektiğinin ifade edildiği; ayrıca aynı bölgede, aynı dönemde, aynı şartlar ve aynı malzemelerle yapılan binaların bir kısmının yıkılıp bir kısmının ayakta kalmasının da bunun bir kanıtı olduğu belirtildi.Yaşanan deprem felaketinde Deprem Yönetmeliği'ne uygun olarak yapılan birçok binanın yıkılmadığı kaydedildi."

Yıkımın büyük ölçüde insan kaynaklı olduğu vurgulandı

Hatay ilinin 1. derece deprem bölgesi olduğu, fen ve sanat kurallarına uygun şekilde inşa edilmiş çok sayıda binanın da ayakta kaldığının görüldüğü hatırlatılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 depreminin büyük ölçüde insan unsurundan dolayı yıkıma ve can ile mal kaybına yol açtığının kabulü ile sanıklar tarafından kanunun ve yönetmeliğin kendilerine yüklemiş olduğu sorumluluğun yerine getirilmediğinin anlaşılması karşısında, sanıkların savunmalarına itibar edilmeyerek; inşa edilen yapının, bilirkişi raporunda belirtilen sebeplerin etkisiyle yıkıldığı ve sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı, kusurlu eylemleriyle 52 kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin de yaralanmasına neden oldukları kabul edilmiştir."

Böylelikle, sanıkların üzerlerine atılı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçunu işledikleri mahkememizce sabit görülmüş; binanın yıkılması sonucu vefat edenlerin sayısı, suçun işleniş biçimi ve özellikleri, sanıkların şahsi, sosyal ve ekonomik durumları, asli kusurlu olmaları, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı ile adalet ve nesafet ilkeleri göz önünde bulundurularak, cezanın alt sınırdan ayrılarak tertibinin dosya kapsamına uygun olacağı anlaşılmış ve bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılmıştır."

Kararda, Yargıtay ve bölge adliye mahkemesi kararlarına atıf yapılarak sanıkların eylemlerinin "bilinçli taksir" kapsamında değerlendirildiği, bu nedenle cezanın artırıldığı; ayrıca sanıkların gelecekleri üzerindeki olumsuz etkiler gözetilerek lehlerine takdiri indirim uygulandığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cemil Çapar Apartmanı Davası: 6 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest etti: Dersine çalışmış Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Mazlum Abdi görüştü
Ebru Gündeş, Orta Doğu’da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı Ebru Gündeş, Orta Doğu'da aldığı sahne ücretiyle şaşırttı
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat Görüntüler kan dondurdu Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:56
Dev telefon markası kapanıyor mu Şirketten resmi açıklama geldi
Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
12:30
Putin’i küplere bindiren “kurbağa zehri“ iddiası Jet açıklama geldi
Putin'i küplere bindiren "kurbağa zehri" iddiası! Jet açıklama geldi
11:06
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü
10:35
Polislerimizi şehit eden DEAŞ’lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
Polislerimizi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili isyan ettiren detay
10:15
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi Her şey 13 binlik “çerez“ ile başladı
Hesabı ortak ödediler, dayağı tek başına yedi! Her şey 13 binlik "çerez" ile başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:11:25. #7.11#
SON DAKİKA: Cemil Çapar Apartmanı Davası: 6 Sanığa 17 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.