Cemil İpekçi, Safranbolu\'da \'Bir Anadolu Masalı\' Sergisini Açtı

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(KARABÜK)- Ünlü modacı Cemil İpekçi, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin daveti üzerine ilçeye gelerek UNESCO 30'uncu yıl etkinlikleri kapsamında "Bir Anadolu Masalı" isimli sergisini açtı. Tarihi Çarşı Karayemiş Konağı'nda sanatseverlerle buluşan sergide, İpekçi'nin Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirdiği defilelerden 35 özel parça yer aldı.

Anneannesi Safranbolu'nun Yörük Köyü'nden olan, ünlü modacı Cemil İpekçi, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin daveti üzerine ilçeye gelerek "Bir Anadolu Masalı" isimli sergisini açtı. Tarihi Çarşı Karayemiş Konağı'nda sanatseverlerle buluşan sergide, İpekçi'nin gerçekleştirdiği defilelerden 35 özel parça yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Cemil İpekçi, "Bu vatana ve bu topraklara aşığım. Kadınların bu ülkeyi yönetmesi gerektiğine inanıyorum ve Elif Köse'nin arkasında bir ordu gibi durulması gerektiğini düşünüyorum. Safranbolu'da olmaktan çok mutluyum" diyerek Başkan Köse'ye daveti için teşekkür etti.

"Eserlerini halkımızla buluşturmasından büyük mutluluk duyuyoruz"

Başkan Elif Köse ise "Cemil İpekçi gibi değerli bir ismi UNESCO'nun 30'uncu yıl kutlamaları çerçevesinde Safranbolu'da ağırlamaktan ve eşsiz eserlerini halkımızla buluşturmasından büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Üç gün boyunca açık kalacak sergi, tarihi ve özgün atmosferiyle sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.