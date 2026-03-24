Cemil Koç'un Davası Devam Ediyor

İstanbul'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un, 24 Temmuz 2023'te Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Türkmenistan uyruklu Ejegul Ovezova'yı (29) öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cemil Koç (38) katılmadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu avukatlarının ise hazır bulunduğu duruşmada, olay günü ihbarın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinde görevli E.D. tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, İstanbul Eyüpsultan'da geçen yıl yol kenarında valiz içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davanın duruşmasının bugün görüldüğünü gerekçe göstererek sanığın savunmasının alınması için duruşmayı 27 Mart Cuma gününe erteledi.

Dava dosyasına bilirkişi raporu eklendi

Mahkemenin talebi üzerine, olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp raporları ve olay yeri inceleme fotoğrafları ışığında olayın teknik olarak aydınlatılması yönünde hazırlanan 11 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi.

Raporda, evde birçok noktada kan lekeleri bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanık Cemil Koç'un olaydan sonra alınan doktor raporunda yüzünde bulunan çiziklerin sebebini kedi tırmığı olarak beyan ettiği ifade edilen raporda, maktul Ovezova'ya ait sol el tırnak örneklerinden alınan sürüntü örneğinde ise maktul ve sanık Koç'tan alınan kan örneklerinden elde edilen genotiplerin karışık olarak bulunduğunun daha önce belirlendiği yer aldı.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

"İkamet içerisinde birçok noktada kan lekelerinin tespiti üzerine sanığın 'Evcil hayvan için tartıştık, fiziki darp olmadı, kedi tırmığından kaynaklı beni pansuman etti.' şeklindeki beyanlarının gerçeklik ihtimalinin oldukça düşük olduğu görüldü. Kedi tırmıklarından bu kadar kan damlasının düşmesi mümkün görünmemektedir. Sehpada, yorganda, yatak kenarında tespit edilen kan lekesinin Ejegul Ovezova'ya ait olduğu tespit edilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun mütalaasında kişinin ölümünün; genel beden travmasına bağlı kafatası, yüz, çok sayıda köprücük kemiği kırıkları ile birlikte beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yırtılmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiği belirtilmişti. Yüzdeki kırıkların darp neticesinde oluşabildiği, yani maktulün yere düşmeden önce de darbedildiğinin ihtimaller dahilinde olduğu, ölü muayene raporunda maktulün vücudunda kesi izinin olmadığı belirtilmiş ise de maktulün yüzünde derin kanama ve kırıkların olması sebebi ile bu bölge kastedilmediği, diğer yerleri baz alınarak belirtildiği anlaşılmıştır. Tanık olarak ifade veren gece bekçisi de olay gecesi sitede bir kadının çığlık sesini duyduğunu, aile meselesi olduğunu düşünerek kulübeye doğru yöneldiği esnada bir ses geldiğini ve yerde yatan birini gördüğünü belirtmiştir. Çığlık sesi intihar anında maktul atladıktan sonra çıkacağı gibi birinin attığı sırada da maktulün bu sesi çıkaracağı ihtimaller dahilindedir. Mevcut uzmanlık raporları ve olay yeri inceleme fotoğrafları ışığında sanık Cemil Koç'un beyanlarının gerçeklik payının düşük bir ihtimal olduğu anlaşılmıştır."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ovezova'yı öldürdüğü iddiasıyla Koç hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Olay

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Temmuz 2023'te merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Ejegul Ovezova'nın ikamet ettiği binada 8. katındaki evinin salon penceresinden düşerek ölmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, Ovezova'nın Diyarbakır'da birlikte yaşadığı eski polis memuru Cemil Koç hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmış, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın 13 Temmuz'da yol kenarında bir valiz içerisinde cesedinin bulunmasıyla ilgili "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanan Koç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesine ifade vermişti.

Mahkeme, isnat edilen suçlamaya ilişkin savunma yapan Koç'un, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Cemil Koç'un, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024 yılında polislik mesleğinden ihraç edildiği, hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenmişti.