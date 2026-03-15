İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 14 Mart Tıp Bayramı'nda Bergama'da İftar Sofrası

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bergama'da kurulan iftar sofrasında yurttaşlarla buluştu. Birlik ve dayanışma ruhunun paylaşıldığı buluşmada, 14 Mart Tıp Bayramı da kutlandı. Tugay, "Bergama'da tıbbın doğduğu yerde, Tanju Başkanımızla beraber Tıp Bayramı'nı sizlerle birlikte kutlamış olduk" dedi.

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bergama'da kurduğu iftar sofrasında yurttaşlarla buluştu. Programa Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş da katıldı.

İftar öncesinde masaları dolaşarak yurttaşlarla tek tek tokalaşan Tugay, CHP'ye katılmak istediğini ifade eden Engin Gürgel'e de 6 oklu rozeti taktı.

"Birlik ve beraberlik iyidir"

Tugay, konuşmasında ramazan ayının önemine değindi. Bu ayın, herkese insanların eşit olduğunu hatırlattığını belirten Tugay, "İnsan insana muhtaç. Ne zaman zor gün, dar gün olsa dönüp bir komşu arıyorsunuz. Birlik beraberlik iyidir. Birlik beraberlik duygusuyla yaşamak iyidir. O nedenle böyle bir sofrada bir arada olmak, bize çok şey öğretiyor. Biz zor günlerimizden, sıkıntılarımızdan birlik beraberlikle, dayanışmayla, birbirimizin halinden anlayarak, birbirimize destek olarak çıkabiliriz ancak. Ülkemizi, halkımızı, sahip olduğumuz bütün o güzel değerleri severek onlara sahip çıkarak, çıkabiliriz. ve tabii çok ama çok çalışarak çıkabiliriz. Çalışmadan bunların olmayacağı bir gerçek" diye konuştu.

Muhtarların yerel yönetimlerin gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu belirten Tugay, "Biz birlikte kocaman bir aileyiz. İzmir'de hiçbir yerin ihmal edilmediği, her noktaya hizmetin ulaştırılmaya çalışıldığı bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle zaman zaman zorlandığımız dönemler de oluyor. Allah ne beni ne de görev alan diğer arkadaşlarımı mahcup etsin. Biz bu ülkenin, bu şehrin ve bu milletin sevdalısı olarak üzerimize düşeni yapacağız. Buradaki güzel birlik ve beraberlik havasının yılın 365 gününde sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanlarının kıymetini bilmeyenlere akıl fikir versin"

Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı'na ilişkin de "Ben ve Tanju Başkanım bu dönemin belediye başkanları arasında iki doktor başkanız. Bergama'dayız. Bergama dünyada tıbbın da doğduğu yer. Nasıl bir tesadüf ve nasıl bir güzellik? Hiç kimse bunu planlamadı. Bergama'da tıbbın doğduğu yerde, Tanju Başkanımızla beraber Tıp Bayramı'nı sizlerle birlikte kutlamış olduk. Sağlık çalışanları cefakardırlar. İnsanlar sağlığını emanet ediyor. Bundan daha büyük bir vicdani sorumluluk olamaz. Tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. Onların kıymetini bilmeyenlere de akıl fikir versin" dedi.

Tugay, her şeyin "insan" ile güzel olduğunu dile getirerek, "İnanın her şey sizinle güzel. O yüzden iyi ki varsınız. Sizler bizim kıymetlimizsiniz. Allah bu ülkedeki bütün insanlara yardım etsin. Onların hiçbirinin darda kalmasına, zorda kalmasına izin vermesin. Öyle bir bolluk, öyle bir bereket, öyle bir hayır, öyle bir iyilik versin ki herkesin yüzü gülsün" diye konuştu.

Herkesin sağlıklı ve güzel bir hayat yaşamasını dileyen Tugay, "Tarlada çalışan çiftçi kardeşimin de hayvanlara bakan kardeşlerimizin de esnafımızın da üretmeye çalışan herkesin ellerinden öpüyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onlara da sizlere de ve görev yapmaya çalışan bizlere de yardımcı olsun" ifadelerini kullandı.

Tugay, sözlerinin sonunda yurttaşların yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

"Sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz"

Çelik de "Bugün aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla çok değerli ağabeyim, aynı zamanda meslek büyüğümüz Cemil Tugay'ın nezdinde tüm doktorların, sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Ramazan akşamları iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi.

Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı anısına Tugay'a parşömen hediye etti.