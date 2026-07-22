(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir süre daha bağımsız kalacağını, belediye başkanlığı görevine odaklanacağını söyledi.
2 ay önce CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tugay, "Bir süre daha bağımsız kalacağım. Belediye başkanlığı görevime odaklanacağım" ifadelerini kulandı.
Son Dakika › Güncel › Cemil Tugay: 'Bir Süre Daha Bağımsız Kalacağım' - Son Dakika
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