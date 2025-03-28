Cemil Tugay, TBB Başkan Vekili Seçimini Değerlendirdi

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili seçimine ilişkin, "Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, delegeler olarak buradayız. Partimizin temsiliyetini taşıyacak olan bir başkan vekili seçmek üzere görevimizi yerine getireceğiz. Ama biz, Ekrem Başkan'ı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak görmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

TBB Birlik Meclisi, TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ve geçici tedbirle görevden uzaklaştırılmasının ardından Başkan Vekili seçimi gündemiyle Ankara'da toplandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaşanan gelişmelere ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün buruk bir gerekçeyle buradayız. Ekrem Başkan'ın tutuklu olması, görevinden uzaklaşmış olması bu toplantının yapılmasını zorunlu kıldı. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları, delegeler olarak buradayız. Partimizin temsiliyetini taşıyacak olan bir başkan vekili seçmek üzere görevimizi yerine getireceğiz. Ama biz, Ekrem Başkan'ı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak görmeye devam ediyoruz. Onun mümkün olan en yakın zamanda tekrar görevine iadesini ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na tekrar gelmesini bekliyoruz. Geçici görevlendirme için bugün partimiz Zeydan Karalar'ı aday gösterme kararı aldı. Bizim de desteğimiz ona.

"Ülkemizin demokratik değerlerine sonuna kadar sahip çıkarak bu dönemi geçireceğiz"

Bu süreç, demokrasi açısından sıkıntılarla dolu bir süreç ama biz siyasetçileriz, halkı temsil ediyoruz. Bulunduğumuz konumlarda itinayla çalışarak ama ülkemizin demokratik değerlerine de sonuna kadar sahip çıkarak bu dönemi geçireceğiz ve Türkiye'yi sağlıklı bir noktaya götüreceğiz."