İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: "Yeni Parti Kurulacak ve Orada Olacağım"

(ANKARA) - CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, istifa kararından sonra nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin, "AKP'ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Özgür Özel CHP'nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 18 Haziran'da CHP'den istifasının ardından nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı. Nefes Gazetesi'ne konuşan Tugay, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in parti kurması halinde kurulacak partiye geçeceğini belirtti. İstifa etmeden önce Özel ile konuştuklarını belirten Tugay, Özel'in kendisine "Senin kararın" dediğini, istifanın ardından tekrar görüştüklerinde ise "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" şeklinde konuştuğunu anlattı.

"YENİ PARTİDE OLACAĞIM"

Butlan kararıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu'nun aldığı kararları tanımadığını ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım. Biz bu yola beraber çıktık. Özgür Özel dışında hiçbir grupla hareket etmem mümkün değildir. Özgür Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem söz konusu değil. Benim partiden istifa etme sebebim Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan ile partinin başına atanması ve aldığı ihraç, atama kararlarıdır. Ben CHP'den herhangi bir ideolojik görüş değişikliği nedeniyle ayrılmadım. 2027 yılı sonunda Türkiye seçime gidecek, bu tarihe kadar elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız. Özgür Özel CHP'nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Eğer bunlar olursa ben de CHP'ye yeniden dönerim."

AK PARTİ'YE GEÇİŞ İDDİALARINA YALANLAMA

AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları yalanlayan Tugay, "AKP'ye geçmem gibi bir durum söz konusu bile değil. Ben, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir şeyi asla yapmam. Benimle birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleri istifa edecekti, engel oldum" dedi.