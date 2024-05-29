Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı

Çemişgezek ilçesinde belediye koordinesinde yapılan ilaçlama çalışmaları ile sinek ve haşerelerle mücadele ediliyor. Ekipler, mahalle ve sokaklarda ilaçlama yaparak vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor. İlaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

29.05.2024 13:13
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Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı.

Belediye koordinesinde çalışma yapan ekipler, araçlarla mahalle ve sokakları gezerek ilaçlama yapıyor.

Ekipler, bu sayede vatandaşların park, bahçe ve mesire alanlarında daha rahat vakit geçirmesini sağlıyor.

Sinek ve haşereyle mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çemişgezek ilçesinde sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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