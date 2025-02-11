Cenaze Aracında Son Yolculuk: Murat 124 - Son Dakika
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Cenaze Aracında Son Yolculuk: Murat 124

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Celil Gülen, cenazesinin Murat 124 otomobiliyle taşınmasını vasiyet etti, isteği yerine getirildi.

11.02.2025 14:49  Güncelleme: 16:29
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Bir akrabasından 1996'da satın aldığı 1975 model, tüm parçaları orijinal yeşil renkli Tofaş "Murat 124"üyle 29 yıldır adeta çocuğu gibi ilgilenen, sabah akşam bezle otomobilini temizleyen Gülen, dün evinde hayatını kaybetti.

Celil Gülen'in tabutu, vasiyeti üzerine Murat 124'ünün tavanına kendisinin monte ettiği standa konularak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden Osmangazi Camisi'ne getirildi.

VAKTİNİN ÇOĞUNU OTOMOBİLİYLE GEÇİRİYORDU

Gülen'in damadı 58 yaşındaki Osman Bal, gazetecilere, kayınbabasının otomobilini çok sevdiğini, vaktinin çoğunu onunla ilgilenerek geçirdiğini söyledi.

Celil Gülen'in Vasiyeti: Murat 124 ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

"VASİYETİNİ YERİNE GETİRMİŞ OLDUK"

Kayınbabasının vefatı nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getiren Bal, "Rahmetlinin bir vasiyeti vardı, 'Benim bu arabam cenaze arabam olsun' diyordu. Biz de onun vasiyetini yerine getirmiş olduk. Nur içinde yatsın." dedi.

Celil Gülen'in Vasiyeti: Murat 124 ile Son Yolculuğuna Uğurlandı

Celil Gülen'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından cenaze aracıyla götürüldüğü Pelitözü Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Celil Gülen'in Vasiyeti: Murat 124 ile Son Yolculuğuna Uğurlandı
Cenaze Aracında Son Yolculuk: Murat 124
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • ismail çevik:
    demek ki neymiş öbür tarafa dünya malı git miyormuş 10 1 Yanıtla
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