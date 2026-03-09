Cenaze Sonrası Darbe - Son Dakika
Cenaze Sonrası Darbe

09.03.2026 16:19
Çorlu'da annesinin cenazesinden dönen Aydın Taksim, 3 çocuğun saldırısına uğradı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sokakta kendisine omuz atan, 18 yaşından küçük 3 kişi tarafından darbedilip gözünde morluk oluşan Aydın Taksim (61), olay günü annesinin cenazesinden geldiğini belirterek, "Şu anda çift görüyorum, iyi değilim, şikayetçiyim" dedi.

Olay, Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Vefat eden annesini toprağa veren Aydın Taksim'e, eve dönüş yolunda 18 yaşından küçük 3 kişiden biri omuz attı. Bu kişilerin kendisine küfretmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada çocuklardan biri yolda bulduğu mermer ile Taksim'in sol gözüne vurdu. Grup bölgeden koşarak uzaklaşırken, Taksim yaralandı. Çağırılan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın Taksim, burada tedavi altına alındı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

'CENAZEDEN DÖNÜYORDUM'

Aydın Taksim, olay günü annesinin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu belirterek, "O gün annem rahmetli oldu. Cenazeden sonra taziyelerini ileten arkadaşların yanına geldim, beraber çay içtik. Eve giderken yolda 3 tane çocuk yanımdan geçerken omuz attı bana. Bana küfredince ben de döndüm arkamı, çocuğun üzerine gittim. Neden küfrediyorsun diye sormak istedim. Sigara istese vereceğim, para istese vereceğim. Saldıracağımı zannettiği için o bana saldırdı. Ben de vurdum ona ve iş karıştı, birbirimize girdik. Şu anda çift görüyorum, iyi değilim, şikayetçiyim" diye konuştu. Polis merkezinde ifadesine başvurulan Aydın Taksim, çocukların bulunmasını istediğini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

