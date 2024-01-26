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Cenazeden dönenleri taşıyan yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı (2)

'OTOBÜS DURUNCA KAYDI'

Sivas'ta şarampole devrilen otobüs şoförünün kimliği belli oldu. Şoför Ensar Pehlivan, cenazeden döndükleri sırada kar yağışı nedeniyle yolun kaygan olduğunu belirterek, "Araba yokuştan çıkarken durdu. Daha sonra geri geri kaymaya başladı" dedi. Kazanın ardından otobüsün devrildiği yerden kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcuların farklı bir otobüs ile İstabul'a gönderileceği öğrenildi. (DHA)